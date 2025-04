Grootste marathon van België: 12.500 profs en recreanten lopen zondag het EK van Brussel naar Leuven

De marathon begint aan het Koninklijk Paleis in Brussel.

Komend weekend vinden in ons land de allereerste European Running Championships plaats. Toplopers en een hoop recreanten staan samen aan de start van de marathon, de halve marathon of de 10 km. In totaal zakken zowat 28.000 lopers af naar gaststeden Brussel en Leuven. Koning Filip geeft zondag het startschot voor de marathon.

Het sportfestijn begint zaterdag in Leuven waar 10.000 lopers de halve marathon zullen afleggen. Om 10 uur beginnen ze aan de Parkpoort, waar zondagochtend ook 5.500 lopers zich opmaken voor 10 km. Het parcours van de 10 en de 21,1 km ligt grotendeels op Leuvens grondgebied, voor de marathon is het zondag verzamelen geblazen aan het Koninklijk Paleis in hartje Brussel. Om 10.15 uur geeft koning Filip er het startschot voor het EK marathon. 12.500 lopers, een mix van topatleten en recreanten uit binnen- en buitenland, zetten via de Wetstraat, Berlaymont, Woluwe, Tervuren en Bertem koers naar Leuven. De laatste 4 km loopt in elke wedstrijd dwars door het centrum van Leuven: via de Vaartkom naar de Bondgenotenlaan en over het Ladeuzeplein naar de ring voor de laatste 600 meter tot aan de Parkpoort.

Het parcours van de 10 km.

Het parcours van de halve marathon.

Grootste marathon in België

Het EK marathon gaat zondag de boeken in als de grootste marathon ooit in België. Met 12.500 deelnemers ontvangt de wedstrijd dubbel zoveel lopers als vorige maand in Gent. Daar zorgden 5.300 marathonlopers voor een record.

Het parcours van de marathon.

Kimeli voor goud

Bij de eliteatleten is het op de 10 km uitkijken naar Isaac Kimeli. Begin dit jaar stelde hij in Valencia het Belgisch record scherper (27'09"), zondagochtend loopt hij voor Europees goud in Leuven. Bij de vrouwen zijn Jana Van Lent en Lisa Rooms de Belgische topkandidaten voor een topnotering. Simon Debognies, Juliette Thomas en Chloé Herbiet gaan voor succes op de halve marathon. Thomas De Bock en Hanne Verbruggen zijn de grootste

Belgische troef op de marathon. Internationale namen om naar uit te kijken: Nadia Battocletti (Ita), Diane Van Es (Ned), Dominic Lobalu (Zwi) en Narve Nordas (Noo) op de 10 kilometer, Jimmy Gressier (Fra) en Carlos Mayo (Spa) op de halve marathon en Nicolas Navarro (Fra) en Kaan Kigen Özbilen (Tur) op de marathon. Michael Somers is de grote afwezige. Hij zag zijn Europese droom in rook opgaan door hartproblemen. Ook vice-olympisch kampioen Bashir Abdi ontbreekt op de startlijst. Hij wilde zondag de marathon van Rotterdam lopen, maar moest die schrappen wegens blessurelast.

John Heymans voor het goede doel

Olympisch atleet John Heymans loopt niet mee voor de prijzen, wel voor het goede doel. De goedlachse 5.000-meterloper komt zondag aan de start van de 10 km als buddy van Tous à Bord, een organisatie die zich inzet voor mensen met een fysieke beperking. Ook ex-Belgian Cheetah Hanne Claes (halve marathon) en voormalig Belgian Tornado Cédric Van Branteghem (10 kilometer) binden hun loopschoenen nog eens aan.

programma European Running Championships 2025 wedstrijd start plaats 10 km zondag 9.30 uur Leuven halve marathon zaterdag 10 uur Leuven marathon zondag 10.15 uur Brussel - Leuven