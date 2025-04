"Ik ben een beetje teleurgesteld": Isaac Kimeli ging vol voor goud, maar neemt vrede met brons op EK running

Een nieuwe medaille voor België op het EK running in eigen land. Isaac Kimeli was tijdens de 10 kilometer lang dominant, maar moest in het slot vrede nemen met verdienstelijk brons. De Fransman Yann Schrub won goud voor zijn landgenoot Etienne Daguinos. Het leverde de mannen ook Brons op in het landenklassement. Bij de vrouwen tekende een tevreden Jana Van Lent voor een vijfde plaats.

Het podium was binnen, vraag was enkel nog welke kleur medaille Kimeli zou veroveren. In de finale moest Kimeli passen tegenover zijn Franse tegenstanders en vrede nemen met brons. Na Kimeli volgden Clement Deflandre op plaats 19 en Arnaud Dely op plaats 22. Dat leverde brons op in het landenklassement, dat gewonnen werd door Frankrijk, gevolgd door de Spanjaarden.

En dat leverde ook resultaat op, want iets voorbij halfweg bleef hij alleen over met de Fransen Etienne Daguinos en Yann Schrub.

Kimeli liep een attente wedstrijd in Leuven en was nooit uit de voorste gelederen weg te slaan. In de eerste wedstrijdhelft liet hij het initiatief eerder aan de Fransen, maar met de finish in zicht begon hij steeds meer mee te draaien.

Isaac Kimeli heeft zondag in Leuven brons veroverd op de 10 kilometer bij de European Running Championships. Goud was voor de Fransman Yann Schrub, voor zijn landgenoot Etienne Daguinos.

Opnieuw gingen de decibels de lucht in in Leuven.

"Ik ben toch een beetje teleurgesteld", vertelde Kimeli na de finish. "De Fransman kwam na de wedstrijd ook sorry zeggen tegen mij omdat hij geen enkele meter op kop had gelopen. Ik heb samen met de andere Fransman de koers wel echt hard gemaakt."

"Het achtervolgende groepje kwam steeds dichter, maar we hebben het tempo er goed ingehouden. Dit zorgde ervoor dat ik op het einde van de wedstrijd geen energie meer over had om te sprinten. Als ik wat meer verstoppertje had gespeeld, dan hadden we waarschijnlijk gesprint met 10 man en had ik misschien geen medaille. Ik heb wat risico genomen, je moet altijd gokken."

"Vandaag kwam ik hier met één doel naartoe: proberen om een gouden medaille te halen, want brons had ik al. Goud ontbreekt nog. Het is jammer, maar ik mag tevreden zijn dat ik toch nog de bronzen medaille heb, zodat alle supporters toch ook niet met lege handen naar huis moeten gaan."