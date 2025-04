Do's-and-don'ts van John Heymans voor EK marathon Brussel-Leuven: "Loop met oude schoenen en start te snel"

Morgen en overmorgen staan in Leuven en tussen Brussel en Leuven de allereerste European Running Championships op de weg op het menu. Profs en recreanten kunnen er 10 km, een halve marathon en de marathon lopen. Sporza zendt de 3 races live uit. Last minute geven we hier nog enkele tips mee voor de langste afstand van sympathieke spring-in 't veld John Heymans.

Om weer eerst bij schoenen te blijven: "Schoenzolen gingen vroeger keilang mee, maar de rubber was megaslecht. Bij de nieuwe schoenen zijn de zolen heel dempend, maar ze gaan minder lang mee." "Vroeger hielden mensen schoenen 3 jaar, maar een schoen gaat nu maar 800, maximaal 1.000 kilometer mee. Dat lijkt veel. Maar als je bijvoorbeeld 2 keer 10 kilometer per week loopt... Reken maar uit." "Dus zorg zeker voor een vers paar schoenen voor de marathon. Die moeten wel al 1 of 2 keer ingelopen zijn voor je wedstrijd, want ze moeten de vorm aannemen van je voet. Met gloednieuwe schoenen lopen kan blessures opleveren."

Over naar de voeding : "Het belangrijkste is om al je gelletjes en je ontbijt al te hebben uitgetest bij de marathonspecifieke lange trainingen. Je moet op hetzelfde moment opstaan, op hetzelfde moment onbijten en alle gelletjes uittesten." "Het zou keidom zijn om maagproblemen te krijgen op de dag van de race door iets nieuws te doen, nadat je je maanden hebt voorbereid. Ik zie dat nog vaak gebeuren."

Hanne Verbruggen is een Belgisch ijzer in het vuur voor de marathon, Jana Van Lent bij de 10 km.

Heymans gaat nog wat meer in detail over de opname van glucose. "Het is nuttig om 40 à 60 gram glucose in te nemen per uur. Doe dat in kleine dosissen, geen gelletje in 1 keer."





"Niet alle gelletjes bevatten evenveel glucose. Sommige hebben maar 25 gram glucose, dat is echt niet veel. Dan heb je er meer nodig. Check dat goed."



Na het eten komt het drinken. "Hydratatie (vocht opnemen, red) is superbelangrijk. Het is wetenschappelijk bewezen dat als je gedehydrateerd bent, je prestatie met een groot percentage zal dalen."



"Hydrateer je met elektrolyten", zegt Heymans. Dat zijn belangrijke zouten in je lichaam. Zij trekken water aan en zijn belangrijk voor de spier- en zenuwwerking. Te weinig drinken kan krampen veroorzaken.



"Weeg je voor je marathonspecifieke lange training en weeg je erna. Dan weet je hoeveel zweet je verloren hebt en hoeveel je je moet hydrateren."