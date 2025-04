Comedy capers op EK-podium 10 km - Isaac Kimeli krijgt zilver in plaats van brons: "Je verzint het niet"

Isaac Kimeli heeft vandaag alle kleuren van medailles gezien: de Belgische favoriet op de 10 km droomde van goud, liep naar brons en kreeg zilver op het podium van de European Running Championships in Leuven. De 2 Fransen naast hem zetten dat foutje even recht.

Het was een grappig beeld bij de podiumceremonie van de 10 km bij de mannen. Isaac Kimeli werd door de speaker als eerste op het podium geroepen om zijn bronzen medaille te ontvangen, maar hij kreeg het zilver omgehangen van de vertegenwoordiger van de Europese atletiekbond die de medailles mocht uitdelen.



Nummer 2 Etienne Daguinos merkte het foutje op, waarna zijn landgenoot en winnaar Yann Schrub eventjes het zilver ging halen bij Kimeli, die op zijn beurt de juiste kleur kreeg van Daguinos.



"Je verzint dit niet", lachte cocommentator Pieter-Jan Hannes. Het was hem ook ontgaan. "Ik ben kleurenblind, dus ik had het ook niet kunnen zien."