Statement van Verstappen in Spa-Francorchamps, maar Carlos Sainz pakt de pole

clock 17:40 17 uur 40. Statement Verstappen, Sainz op pole morgen. Max Verstappen toonde zich de snelste rijder van de dag in de kwalificaties vandaag. In Q3 knalde de Nederlander met een toptijd van 1'43"67 symbolisch naar de pole. Morgen moet de Nederlander zich vanachter op de grid parkeren omdat hij al zijn vierde motorwissel van het seizoen doorvoerde. Uitdager Charles Leclerc ondergaat hetzelfde lot. Carlos Sainz kan profiteren van de penalty van de WK-leider. De Spanjaard klokte vandaag de tweede tijd en mag die poleposition verdedigen tegen Sergio Perez. Charles Leclerc moest zich opnieuw kwaad maken op zijn team. De Monegask werd in Q3 op het asfalt gestuurd met de verkeerde banden. . Statement Verstappen, Sainz op pole morgen Max Verstappen toonde zich de snelste rijder van de dag in de kwalificaties vandaag. In Q3 knalde de Nederlander met een toptijd van 1'43"67 symbolisch naar de pole. Morgen moet de Nederlander zich vanachter op de grid parkeren omdat hij al zijn vierde motorwissel van het seizoen doorvoerde. Uitdager Charles Leclerc ondergaat hetzelfde lot.

Carlos Sainz kan profiteren van de penalty van de WK-leider. De Spanjaard klokte vandaag de tweede tijd en mag die poleposition verdedigen tegen Sergio Perez. Charles Leclerc moest zich opnieuw kwaad maken op zijn team. De Monegask werd in Q3 op het asfalt gestuurd met de verkeerde banden.

clock 17:39 17 uur 39. Ik ben blij dat ik op de pole mag starten, maar uiteraard ban ik niet zo gelukkig met de achterstand op Max dit weekend. Carlos Sainz, Ferrari. Ik ben blij dat ik op de pole mag starten, maar uiteraard ban ik niet zo gelukkig met de achterstand op Max dit weekend Carlos Sainz, Ferrari

clock 17:36 Eindresultaat van de kwalificaties:. 17 uur 36. Eindresultaat van de kwalificaties:

clock 17:30 17 uur 30. Verstappen is duidelijk de snelste, maar start niet op de pole-positie.

clock 17:25 17 uur 25. Statement Verstappen, Sainz op pole morgen. Max Verstappen toonde zich de snelste rijder van de dag in de kwalificaties. In Q3 knalde de Nederlander met een toptijd van 1'43"67 symbolisch naar de pole. Morgen moet de Nederlander zich wel vanachter op de grid parkeren omdat hij al zijn vierde motorwissel van het seizoen doorvoerde. Ook zijn uitdager Leclerc ondergaat hetzelfde lot. Carlos Sainz kan profiteren van de penalty van de WK-leider. De Spanjaard klokte vandaag de tweede tijd en mag die poleposition verdedigen tegen Sergio Perez. Charles Leclerc moest zich opnieuw kwaad maken op zijn team. De Italiaan werd in Q3 op het asfalt gestuurd met de verkeerde banden. . Statement Verstappen, Sainz op pole morgen Max Verstappen toonde zich de snelste rijder van de dag in de kwalificaties. In Q3 knalde de Nederlander met een toptijd van 1'43"67 symbolisch naar de pole. Morgen moet de Nederlander zich wel vanachter op de grid parkeren omdat hij al zijn vierde motorwissel van het seizoen doorvoerde. Ook zijn uitdager Leclerc ondergaat hetzelfde lot.

Carlos Sainz kan profiteren van de penalty van de WK-leider. De Spanjaard klokte vandaag de tweede tijd en mag die poleposition verdedigen tegen Sergio Perez. Charles Leclerc moest zich opnieuw kwaad maken op zijn team. De Italiaan werd in Q3 op het asfalt gestuurd met de verkeerde banden.

clock 17:22 17 uur 22. Viva Verstappen. Verstappen heeft nog een restje in zijn tank. De Nederlander klokt onder het geloei van de vele Nederlandse fans de snelste tijd van de dag met 1'34". Een statement. Morgen moet hij toch achteraan de grid starten door zijn vierde motorwissel. . Viva Verstappen Verstappen heeft nog een restje in zijn tank. De Nederlander klokt onder het geloei van de vele Nederlandse fans de snelste tijd van de dag met 1'34". Een statement. Morgen moet hij toch achteraan de grid starten door zijn vierde motorwissel.

clock 17:20 17 uur 20. Opnieuw geknoei bij Ferrari. Het blunderboek van Ferrari krijgt een nieuwe bladzijde. "Met welke banden ben ik hier aan het rijden?", vraagt een verwarde Leclerc aan zijn team. "Onze excuses, we hebben een fout gemaakt", klinkt het bij de Italianen. Leclerc probeert er alsnog het beste van te maken. . Opnieuw geknoei bij Ferrari Het blunderboek van Ferrari krijgt een nieuwe bladzijde. "Met welke banden ben ik hier aan het rijden?", vraagt een verwarde Leclerc aan zijn team. "Onze excuses, we hebben een fout gemaakt", klinkt het bij de Italianen. Leclerc probeert er alsnog het beste van te maken.

clock 17:09 17 uur 09. Alex Albon plaatst zich voor Q3!

clock 17:08 17 uur 08. Einde Q2. Bovenaan verrast Leclerc met een toptijd van 1'44"551, daarmee steekt hij de Red Bulls de loef af. Ook Albon verrast met een plek in Q3. Onderaan is het einde verhaal voor Ricciardo, Gasly, Zhou, Stroll en Schumacher. De spanning stijgt. Wie heeft het beste voor Q3 bewaard? . Einde Q2 Bovenaan verrast Leclerc met een toptijd van 1'44"551, daarmee steekt hij de Red Bulls de loef af. Ook Albon verrast met een plek in Q3. Onderaan is het einde verhaal voor Ricciardo, Gasly, Zhou, Stroll en Schumacher. De spanning stijgt. Wie heeft het beste voor Q3 bewaard?

clock 16:57 16 uur 57. Ook in Q2 duiken de Red Bulls van Verstappen en Perez onder de 1'45. Sainz kwam in Q1 nog ietwat in de buurt, wat kan de concurrentie nu klaarspelen? . Ook in Q2 duiken de Red Bulls van Verstappen en Perez onder de 1'45. Sainz kwam in Q1 nog ietwat in de buurt, wat kan de concurrentie nu klaarspelen?

clock 16:48 16 uur 48.

clock 16:48 16 uur 48. Verstappen reed in Q1 meteen een toptijd.

clock 16:47 16 uur 47. Einde Q1. Zuur voor Sebastian Vettel, die met twee duizendsten van een seconde de cut voor Q2 net niet haalt in zijn allerlaatste GP van België. Ook Bottas, Tsunoda, Magnussen en Latifi vallen af. . Einde Q1 Zuur voor Sebastian Vettel, die met twee duizendsten van een seconde de cut voor Q2 net niet haalt in zijn allerlaatste GP van België. Ook Bottas, Tsunoda, Magnussen en Latifi vallen af.

clock 16:39 16 uur 39. Met de voorlopig 10e (Russell) en 11e (Hamilton) tijd hinken de twee Mercedes-wagens ook dit weekend achterop. Het zal straks knokken worden voor Q3. . Met de voorlopig 10e (Russell) en 11e (Hamilton) tijd hinken de twee Mercedes-wagens ook dit weekend achterop. Het zal straks knokken worden voor Q3.

clock 16:34 16 uur 34. Verstappen met eerste richttijd. De grote namen zijn aan hun kwali's begonnen. Verstappen is de eerste die een tijd onder de 1'45 laat noteren: zijn tijd van 1'44"581 is bovendien de snelste tijd die dit weekend al genoteerd werd. . Verstappen met eerste richttijd De grote namen zijn aan hun kwali's begonnen. Verstappen is de eerste die een tijd onder de 1'45 laat noteren: zijn tijd van 1'44"581 is bovendien de snelste tijd die dit weekend al genoteerd werd.

clock 16:27 16 uur 27. Daar zijn de eerste bolides. Nicholas Latifi is de eerste die de baan op komt, maar rijdt een rondje later al binnen zonder een tijd te laten opnemen. Ook Mick Schumacher is ondertussen aan zijn eerste rondjes begonnen. . Daar zijn de eerste bolides Nicholas Latifi is de eerste die de baan op komt, maar rijdt een rondje later al binnen zonder een tijd te laten opnemen. Ook Mick Schumacher is ondertussen aan zijn eerste rondjes begonnen.

clock 16:24 16 uur 24.

clock 16:19 16 uur 19. De tribunes zitten bomvol in Spa. Het hele weekend is volledig uitverkocht, dat is toch al een signaal richting de grote bazen van de F1. Sammy Neyrinck. De tribunes zitten bomvol in Spa. Het hele weekend is volledig uitverkocht, dat is toch al een signaal richting de grote bazen van de F1. Sammy Neyrinck

clock 16:18 16 uur 18. Start kwalificaties om 16.25 u. Binnen een dikke vijf minuten loeien de motoren opnieuw in Francorchamps. De Red Bulls maakten tijdens de proefsessies de beste indruk, kan Verstappen of luitenant Perez ook de pole veroveren? . Start kwalificaties om 16.25 u Binnen een dikke vijf minuten loeien de motoren opnieuw in Francorchamps. De Red Bulls maakten tijdens de proefsessies de beste indruk, kan Verstappen of luitenant Perez ook de pole veroveren?