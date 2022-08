Grote Prijs in Frankrijk verdwijnt volgend jaar van F1-kalender

De GP van België is helemaal uitverkocht. Dat is een opsteker voor de organisatoren, nu de toekomst van de legendarische GP aan een zijden draadje lijkt te hangen. Het contract met F1-organisator Formula One loopt na dit seizoen immers af en de organisatoren lijken de voorkeur te geven aan Amerikaanse en Aziatische oorden.

F1-baas Domenicali benadrukt wel dat de onderhandelingen met de organisatoren van de GP van Frankrijk nog steeds aan de gang zijn. Mogelijk komt de GP in de toekomst opnieuw op de kalender, eventueel in een beurtrol met een ander circuit.

De GP van Frankrijk wordt sinds 2018 gereden op het Circuit Paul Ricard in Le Castellet. Daarvoor, tussen 1991 tot en met 2008, werden de races gehouden op Magny-Cours. Tussen 2009 en 2017 werden er geen GP's gereden in Frankrijk.

Maar Domenicali liet weten dat er nog geen beslissing gevallen is. Veel zou afhangen van de GP's in Zuid-Afrika en China. Bij de eerste is het een race tegen de klok om het circuit tijdig af te krijgen, in China gelden er nog steeds strenge coronamaatregelen. "Ik zag een bericht dat de race van zondag in België de laatste gaat zijn, maar ik zou heel voorzichtig zijn op dat punt. De besprekingen zijn nog gaande", aldus Domenicali in aanloop naar het F1-weekend in België.



"We werken en discussiëren met andere promotors om te zien of ze klaar zijn voor een volledige verbintenis voor volgend jaar, maar het doel is om tot een mix van races te komen. Hierbij zou een derde in Europa plaatsvinden, een derde in het Verre Oosten en het laatste derde in Amerika en het Midden-Oosten."



"We hebben altijd gezegd dat de traditionele races, ook al kunnen ze niet hetzelfde geld opbrengen als de andere, het volledige respect van ons hebben", vervolgde de F1-baas. "Je zult zien dat die redenering dit jaar maar ook in de toekomst gerespecteerd wordt."