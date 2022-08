F1-baas geeft Francorchamps hoop: "De onderhandelingen lopen nog steeds"

Op de kalender voor 2023, die in oktober bekendgemaakt wordt, is er plaats voor 24 races. Duitsland is zijn GP al kwijt en ook achter Frankrijk staat een vraagteken.



In de wandelgangen wordt ook al langer gefluisterd dat België wellicht niet meer op de kalender zal staan. Stefano Domenicali noemde dat woensdagavond voorbarig.

"Ik las ergens dat ik zou gezegd hebben dat het de laatste keer in België is. Ik zou daar voorzichtig mee zijn, zeer voorzichtig", reageert de Italiaan.



"Uiteraard spelen investeringen en financiële bijdrages een rol, maar we hebben ook altijd gezegd dat traditionele races die minder geld op tafel kunnen leggen dan anderen ook ons volste respect hebben. Dat zal ook in de toekomst zo zijn."



"De onderhandelingen met België lopen nog steeds. De beleidsvoerders zullen dit weekend in Spa vaak in mijn kantoor te zien zijn."



Zuid-Afrika zou de grootste concurrent zijn voor de GP van België. "We willen graag een race in Afrika en dan is Zuid-Afrika de meest voor de hand liggende plaats. Maar we willen een stabiele en duidelijke langetermijnovereenkomst, niet slechts één jaar en dan afgelopen. Deze onderhandelingen hebben nog tijd nodig."