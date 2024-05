Nu buschauffeur bij Soudal-Quick Step, in 1988 held in de Giro-sneeuw: "Ergste rit die ik ooit gereden heb"

De passage over de Stelvio is dit jaar geschrapt door de sneeuw in Italië, maar in 1988 ging het Giro-peloton wel door de sneeuw. Dirk Clarysse is de buschauffeur van Soudal-Quick Step in deze Giro. Zelf reed hij als profrenner ook één keer de Ronde van Italië. En dat in 1988, het jaar van de legendarische sneeuwstormrit over de Gavia.