Ineos Grenadiers laat Tom Pidcock dan toch vertrekken: "Beste beslissing voor toekomst"

Dat er al een tijdje een haar in de boter zat tussen Tom Pidcock en Ineos Grenadiers is een publiek geheim. De tweevoudige olympische mountainbikekampioen bekritiseerde het afgelopen seizoen meermaals de werking binnen Ineos. Een ploeg waar hij naar eigen zeggen niet meer optimaal kon presteren.

"Tom heeft grote multidisciplinaire doelen en we geloven dat deze beslissing het beste is om onze toekomstige ambities na te jagen met duidelijkheid en vastberadenheid."

"Samen hebben we een krachtig hoofdstuk geschreven en hebben we getoond hoe spannend en divers profwielrennen kan zijn."

"We zijn heel trots op het werk dat we hebben gedaan met Tom om hem te helpen enkele uitzonderlijke en memorabele momenten te creëren", zegt CEO John Allert.

In zijn 4 jaar lang avontuur bij Ineos begon Pidcock veelbelovend met een sprintzege tegen Wout van Aert in de Brabantse Pijl.



Een jaar later plukte hij op Alpe d'Huez zijn eerste bloemen in de Tour, na een verschroeiende afdaling van de Galibier.

Ineos en Pidcock smeedden daarna klassementsplannen voor de Tour. Maar verder dan een 13e plaats in 2023 geraakte hij niet.

In de klassiekers bleef hij wel oogsten met triomfen in de Strade Bianche (2023) en de Amstel Gold Race (2024), zijn laatste zege voor Ineos.

Tussendoor bleef Pidcock zich ook offroad amuseren met 1 wereldtitel en 2 olympische titels in het mountainbiken én 1 wereldtitel in het veldrijden.