Spektakel verzekerd: Barcelona moet Dortmund tot drie keer van zich afschudden in rollercoasterhelft

Wie spektakel wilde zien, moest vanavond in Dortmund zijn. Daar ging Barcelona met de zege aan de haal. Al moesten de Catalanen daarvoor het onderste uit de kan halen. Onverwachte held Ferran Torres besliste de wedstrijd nadat de thuisploeg twee keer op gelijke hoogte kwam.

Want daarin kon Barcelona zich eindelijk ontdoen van Borussia Dortmund . Kapitein Raphinha bezorgde zijn ploeg de verdiende voorsprong, maar die bleef niet lang op het bord staan na een domme penaltyfout van Cubarsi.

Goed, over het echte spektakelstuk: de tweede periode.

Een korte samenvatting van de eerste helft? Veel druk van Barcelona in een technisch hoogstaande partij die nooit verveelde.

Gelukkig deelde ook de thuisploeg cadeautjes uit vlak voor de kerstperiode. Ferrán Torres - die alles kan gebruiken om de publieke opinie rond zijn kunnen te keren in Catalonië - pakte het met veel graagte.

Plooien weigerde Dortmund te doen. Guirassy, die ook de penalty omzette, ontglipte de buitenspelval: 2-2. Wat volgde was een dol slot.

De thuisploeg voelde zich gesteund door de Gele Muur en ging op zoek naar de winnende treffer. Toch was het verrassende Barça-held Torres die het laatste woord kreeg na een snedige counter.

Een gouden doelpunt in een rollercoasterhelft, een gouden driepunter in de Champions League. Want Barcelona staat met 15 op 18 puik 2e.