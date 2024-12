Scouts kijken met kritische bril en "respect" naar Strava-sensatie Jack Burke: "Hopelijk vindt hij plekje in WorldTour"

do 5 december 2024 09:07

De Strava-records van de Canadese amateur Jack Burke (29) zijn ook binnen wielerteams "talk of the town". Hoe kijken scouts naar die prestaties? We legden ons oor te luister bij enkele Belgische teams.

Door zijn KOM's op de Stelvio, de Mortirolo en Alpe d'Huez is Jack Burke de afgelopen weken een van de meest gezochte wielrenners op het net.



"Toen die zotte tijden werden neergezet, ben ik zijn naam ook beginnen te googelen en op te zoeken op ProCyclingStats", geeft Dimitri Claeys (talentscout bij Intermarché-Wanty) toe.



"Er zit zeker potentieel in Burke en hij zal wel een goede klimmer zijn. Maar het blijft moeilijk inschatten welke waarde zijn toptijden op Strava precies hebben."

Burke sloopte op Strava de recordtijd van Vincenzo Nibali, op de Mortirolo neergezet in de Giro van 2019. Op Alpe d'Huez was de Canadees dan weer 9 seconden sneller dan de recordchrono van Sepp Kuss (uit de Tour van 2022).



"Kuss zette die tijd natuurlijk neer na bijna 2 weken koers en op het einde van een Tour-etappe", kadert Claeys. "Maar niettemin is die toptijd van Burke heel sterk."

6 Beaufort

Claeys geeft wel aan dat hij Strava-tijden altijd met een kritisch oog bekijkt.



"Ik weet bijvoorbeeld dat er renners zijn die in de Vlaamse Ardennen wachten om een KOM te verbreken totdat de wind in het voordeel blaast bij 5 of 6 Beaufort."



"Maar of je nu een KOM neerzet in de Alpen of in de Vlaamse Ardennen, het is en blijft een indrukwekkende prestatie. Vooral omdat daar al zoveel renners in verschillende wedstrijden gepasseerd zijn."

Ik hoop dat Burke een profcontract binnenhaalt, maar ik denk niet dat het bij ons zal zijn. Dimitri Claeys (talentscout bij Intermarché-Wanty)

De kans dat Burke een profcontract bij Intermarché-Wanty zal versieren, lijkt klein.



"Wij moeten als team onze ogen openhouden voor renners die niet opgepikt zijn door de topteams. In dat opzicht is Burke een interessante renner om te volgen, ook al is hij al 29 jaar."



"Ik heb alle respect voor zijn poging om een WorldTour-renner te worden. En ik hoop ook dat het hem lukt, maar ik denk niet dat het bij ons zal zijn."

Supertesten

Bij Soudal-Quick Step is Johan Molly de man die met veel passie naar (jonge) talenten speurt.



De ontdekker van onder meer Julian Alaphilippe, Mads Pedersen, Filippo Ganna en (recent) Paul Magnier hecht niet al te veel belang aan toptijden op Strava-segmenten.



"Dit voorjaar was er bijvoorbeeld een jonge Deen (Peter Øxenberg) die een KOM neerzette op de Coll de Rates (de populaire trainingsklim in de buurt van Calpe)."



"Die jongen kreeg een contract bij Ineos. Als je zo'n naam later dan nog eens ziet opduiken, denk je: "Dat was die kerel van die KOM op de Coll de Rates." Maar zo'n KOM zegt niet alles", aldus Molly.

In een koers komen er zoveel andere factoren bij kijken. Johan Molly (scout Soudal-Quick Step)