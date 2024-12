Bukayo Saka is held bij Arsenal na vlotte zege tegen Monaco, AC Milan met veel moeite voorbij Rode Ster

wo 11 december 2024 22:27

Bukayo Saka had een voet in elke goal van Arsenal tegen Monaco.

Ook de zesde speeldag in de Champions League bracht veel lekkers voor de voetbalfan. Arsenal kende geen moeite met Monaco, Bukayo Saka had een voet bij elke goal in de 3-0-overwinning. Dan had AC Milan het een pak lastiger met Rode Ster, waar het maar in het absolute slot overging. Een overzicht van alle wedstrijden op woensdagavond.

UEFA Champions League

Atlético Madrid einde 3 - 1 Slovan Bratislava

Atlético Madrid kende weinig problemen met het Slovan Bratislava van Siemen Voet. Hij zag hoe Julian Alvarez de openingsgoal van deze Champions League-avond in de winkelhaak krulde. Ook Griezmann was trefzeker mét het hoofd (!) en met de voet. Een strafschopgoal van Strelec bracht de spanning er maar in voor enkele luttele minuten. Atlético is zo goed als zeker van een volgende ronde, Slovan Bratislava is als op één na slechtste leerling van de klas uitgeschakeld.

UEFA Champions League

Lille OSC einde 3 - 2 Sturm Graz

Lille OSC had een lastigere avond tegen Sturm Graz. Nochtans leek er na minuten niets aan de hand toen het 2-0 voor stond, maar Sturm Graz knokte zich met een goal vlak voor en vlak na de rust terug op gelijke hoogte. Pas in het slot kon invaller Haraldsson het verschil maken. Lille klimt in de rangschikking en heeft nu 13 punten.

UEFA Champions League

Juventus einde 2 - 0 Manchester City

Juventus duwt Manchester City nog wat dieper in crisis. Nee, zelfs mét De Bruyne en Doku in de basis lukt het niet voor Guardiola & co. In Turijn legde het droevige prestatie neer. Bij de kopbalgoal van Vlahovic zag Ederson er niet goed uit, invallers Wéah en McKennie legden na een knappe aanval de 2-0 vast. City flirt met de rand van de top 24, Juventus wipt over Club Brugge naar plaats 14.

UEFA Champions League

Arsenal einde 3 - 0 AS Monaco

Dan vergaat het die andere ploeg uit de Premier League beter. Arsenal ging op cruisecontrol voorbij een ontgoochelend AS Monaco. Enkel Bukayo Saka zette de versnellingspook af en toe in zesde, wat voor hem resulteerde in twee doelpunten en één assist. Arsenal kampeert als één van de zes ploegen met 13 punten, maar met een veel beter doelpuntensaldo op de derde plaats in het klassement.

UEFA Champions League

Feyenoord einde 4 - 2 Sparta Praag

Na een half uur was Feyenoord al klaar met Sparta Praag: 3-0 in dertig minuten. Sparta spartelde wel nog even tegen door voor de rust nog een aansluitingstreffer te maken. Maar Feyenoord moest zelfs z'n best niet doen om nog een vierde goal erbij te schrijven. De 4-2 was een pleister op een houten been. Ook Feyenoord wipt over Club Brugge, met wel hetzelfde puntenaantal.

UEFA Champions League

AC Milan einde 2 - 1 Rode Ster Belgrado

Een knappe goal van Rafael Leão leek AC Milan op weg te zetten naar een eenvoudige zege. Maar Rode Ster Belgrado vocht zich dapper terug in de wedstrijd en maakte na de gelijkmaker zelfs nog aanspraak op de voorsprong. En toch ging de zege naar AC Milan. Tammy Abraham frommelde de verlossing in doel.

UEFA Champions League

Benfica einde 0 - 0 Bologna

Ook al was Pavlidis de eerste die de netten in de wedstrijden die om 21 uur begonnen, deed trillen, het doelpunt telde niet wegens buitenspel. De wedstrijd tussen Benfica en Bologna bloedde dood en resulteerde in een scoreloos gelijkspel. Benfica schiet wel wat op met het puntje, het wipt (ook al) over Club Brugge in de stand.

UEFA Champions League

VfB Stuttgart einde 5 - 1 BSC Young Boys

Wat als een droom begon voor BSC Young Boys met een vroege 0-1-voorsprong bij VfB Stuttgart, eindigde in een nachtmerrie. Eens Stuttgart op dreef kwam, schoot het de ene na de andere in doel. Uiteindelijk trof het nog vijf keer raak, Young Boys Bern is gedoemd tot de laatste plaats met 22 tegendoelpunten.

UEFA Champions League

Borussia Dortmund einde 2 - 3 FC Barcelona

Een dol avondje in Borussia Dortmund. Hoewel de eerste helft goed op en af ging, bleven de doelpunten uit tot de tweede helft. Tot twee keer toe kon Guirassy de voorsprong van Barcelona uitwissen. Maar uiteindelijk was het niet hij, maar wel de ingevallen Ferrán Torres die zich tot man van de match kroonde met twee doelpunten.