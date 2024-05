Geen prijs voor vertrekkende Wullaert: Fortuna verliest bekerfinale tegen Ajax

Geen eerste prijs voor Fortuna Sittard in het vrouwenvoetbal in Nederland. In de bekerfinale botste de ploeg van kapitein Tessa Wullaert op Ajax. De Amsterdammers wonnen de partij met 3-1. De ene goal van Fortuna kwam wel op naam van Red Flame Féli Delacauw, terwijl de Flame in het Fortuna-doel, Diede Lemey, zich ondanks enkele straffe reddingen toch drie keer moest omdraaien.

Belgische fans supporterden in de bekerfinale voor Sittard want met Lemey, Delacauw en Wullaert stonden er drie landgenotes in de basis. Teulings begon op de bank.

Maar Sittard was wel de underdog en Lemey had dan ook allesbehalve een rustige namiddag. De eerste Ajax-goal werd afgekeurd voor buitenspel en zo trokken de ploegen met een brilscore de rust in.

Een elfmeter brak de match open. Noordam bracht Ajax op voorsprong en amper enkele minuten later stond het al 2-0 voor de Amsterdammers.

Fortuna knokte toch nog terug. Délacauw zorgde in minuut 65 voor de aansluitingstreffer met een mooi afstandsschot en zo had haar ploeg nog 25 minuten om minstens een gelijkmaker te scoren. Die kwam er ook bijna maar Antonsdottir kopte net naast.

Maar daarna nam Ajax het heft weer in handen. Lemey pakte nog een paar keer uit met een knappe redding, maar moest zich finaal dan toch nog een derde keer gewonnen geven.

Geen eerste beker dus voor Fortuna Sittard dat nu zijn coach en heel wat speelsters ziet vertrekken. Ook Tessa Wullaert vertrekt na twee jaar bij de ploeg. Wel vreugde bij Ajax. Daar kon coach Suzanne Bakker afscheid nemen met de beker, de zesde al voor de vrouwen van Ajax.