Tessa Wullaert doet het opnieuw: Red Flame schenkt Fortuna Sittard de bekerfinale met dubbele treffer

Een Nederlandse bekerfinale met een Belgisch randje. Het Fortuna Sittard van Feli Delacauw en Tessa Wullaert heeft vanouds uitgehaald in de halve finale tegen Excelsior Rotterdam: 0-5. Wullaert tekende voor de eerste twee doelpunten van de eenzijdige pot.

Haar afscheid zal niet in mineur zijn.



Tessa Wullaert zwaait op het einde van het seizoen haar ploeg Fortuna Sittard uit, maar onze landgenote wil dat niet zonder een prijs doen.



Wullaert trapte de halve finale van de Nederlandse beker tegen Excelsior Rotterdam vandaag al na zes minuten op gang met een vliegensvlug doelpunt. Een kunstje dat ze op het uur - toen haar collega-Flame Féli Delacauw net ingevallen was - nog eens herhaalde: 0-2.

Het was het begin van een perfecte avond voor Sittard, dat in het slot de Rotterdamse droom genadeloos aan diggelen trapte. In het laatste kwartier zorgde Maria Gros met een hattrick nog voor de overtuigende 0-5-cijfers.