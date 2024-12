Red Flames stellen hun ideale EK-poule samen (en één land is opvallend populair): "Dikke revanche nemen"

De Red Flames mogen naar het EK! Maar welke landen kunnen ze daar treffen in de groepsfase? België verdwijnt tijdens de loting op 16 december sowieso in pot 3. Bij onze content creator Mercedes gaven 4 Flames alvast hun voorkeur.

Na de gewonnen terugwedstrijd tegen Oekraïne was de euforie heel groot bij de Red Flames. Ze plaatsten zich dankzij de dubbele overwinning voor het EK van volgend jaar.



Na de wedstrijd kozen 4 Flames hun ideale groep in Zwitserland bij onze content creator Mercedes. Een land sprong er duidelijk uit.



Kassandra Missipo koos voor gastland Zwitserland, Italië omdat ze daar zelf speelt en Portugal. Met dat laatste land staat nog een rekening open. "We moeten daar nog dikke revanche op nemen", gaf Missipo mee. 2 jaar geleden verloren de Flames van Portugal waardoor ze niet naar het WK mochten.



Ook Janice Cayman koos voor het gastland vanuit pot 1. "Dan zullen er veel supporters zijn." Uit pot 2 en 4 koos Cayman voor IJsland en Wales.



Féli Delacauw kiest niet voor Zwitserland, maar wel voor Spanje. Ook IJsland en Polen mogen van haar in de poule met de Red Flames belanden.



Zwitserland komt wel voor in de ideale EK-groep van Justine Vanhaevermaet. Zij wil ook graag uitkomen tegen Italië en Polen.