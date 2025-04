Kan AA Gent opveren tegen Anderlecht na dubbele pandoering? "De wil om te vechten moet er altijd zijn"

Milicevic: "Twee stevige tikken"

"Voetbal is een rollercoaster van emoties", zei AA Gent-coach Danijel Milicevic. "Na de zege op Antwerp waren we nog blij, maar dan volgden twee stevige tikken. De wil om te vechten moet er wel altijd zijn. Dat was in de laatste twee matchen onvoldoende."