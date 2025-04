VIDEO: Aaron Gordon steelt de show met winnende dunk op de buzzer, OKC staat al in volgende ronde van play-offs

Oklahoma City Thunder heeft zich als eerste team geplaatst voor de volgende ronde van de play-offs in de NBA. Zonder onze landgenoot Ajay Mitchell rekende het voor de vierde keer in evenveel matchen af met de Memphis Grizzlies. Afgelopen nacht viel vooral ook Aaron Gordon op, met een winnende dunk op de buzzer.

De spannendste ontmoeting in de eerste ronde van de play-offs is misschien wel die tussen LA Clippers en Denver Nuggets. Die laatste heeft vannacht de bordjes opnieuw gelijk gehangen in de best-of-7: 2-2.

Daarvoor mocht vooral - opnieuw - Nikola Jokic voor bedanken. De 30-jarige Serviër pakte uit met 36 punten en 21 rebounds, en hij deed daar nog 8 assists bij.

Even werd het nog benauwd voor de Nuggets. Ze gaven hun twintig punten voorsprong nog helemaal weg in het laatste kwart, maar dan moest het hoogtepunt nog komen.

Met nog enkele seconden te gaan gooit Jokic de bal richting de ring. Wellicht is het een driepunterpoging, maar het blijkt een cruciale assist te zijn. Op de buzzer vliegt Aaron Gordon naar de ring om de bal te dunken: 99-101.