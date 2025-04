Riffa-Belgen vergeten thriller af te maken in kwartfinales in 3x3-seizoensopener

Team Riffa strandt in kwartfinales

Team Riffa heeft geen ticket voor de halve finales kunnen bemachtigen in de seizoensopener in Utsunomiya. De Belgen speelden tegen Amsterdam een sterke defensieve match en stonden eigenlijk voortdurend op voorsprong, maar in de slotfase vielen ze offensief stil en kwamen de Nederlanders erover om met één puntje verschil te winnen.



Dennis Donkor, die geen enkel punt kon maken, had in de slotseconden nog twee kansen om overtime af te dwingen, maar hij miste zijn lay-up en legde ook de rebound naast. Bij Amsterdam was de olympische held Worthy de Jong bepalend met 8 van de 13 punten.



Punten Team Riffa: Foerts 6, Augustijnen 5, Van Oosterwyck 1