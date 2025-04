Lamine Yamal strooit nog wat zout in wonde van Real Madrid: "Ze kunnen ons dit jaar gewoon niet kloppen"

Als Real Madrid het seizoen afsluit zonder prijs, zullen ze vooral bij Barcelona in hun vuistje lachen. Na de Supercup lag de grote rivaal ook in de finale van de Copa del Rey dwars. "Het lukt ze gewoon niet", deelde Lamine Yamal nog een prikje uit.

Real Madrid lijkt dit seizoen wel de speelbal van rivaal Barcelona in de Clasico. In de Supercup wonnen de Catalanen met 5-2, in de competitie werd het een pijnlijke 0-4 op Bernabéu en ook de Copa del Rey ging naar Barça na een 3-2-zege. Drie overwinningen op een rij voor Barcelona en maar liefst 12 goals tegen de aartsrivaal. "Als we één tegendoelpunt slikken, is het geen probleem. Zelfs als we twee tegendoelpunten krijgen, is het nog altijd geen probleem", prikte Lamine Yamal na. De 17-jarige flankaanvaller strooide in de bekerfinale met assists en achteraf met zout in de wonde van Real Madrid. "Dit jaar lukt het hen gewoon niet om ons te kloppen. Dat hebben we nu wel bewezen." Ook Ferran Torres, die de geblesseerde Robert Lewandowski verving, gaf toe dat "de overwinning nog meer smaakt tegen Real Madrid". "Al was het fysiek wel de zwaarste wedstrijd die ik heb gespeeld."

Een grote overwinning in de bekerfinale is geweldig en geeft ons het vertrouwen voor meer. Hansi Flick

Een wilde feestnacht ging Barcelona niet tegemoet, want woensdag speelt het al de halve finales van de Champions League tegen Inter. "We mogen ervan genieten, maar niet overdrijven", sprak Torres. Voor coach Hansi Flick is het de eerste grote prijs van het seizoen en het kan nog een pak mooier worden. Barcelona staat ook in de competitie op kop in Spanje. "Het team pakte uit met een geweldige prestatie", sprak hij. "Een grote overwinning in de bekerfinale is geweldig en geeft ons het vertrouwen voor meer." Op 11 mei ontvangt Barça rivaal Real Madrid in eigen huis in de competitie. Volgt dan een 4e overwinning of kan De Koninklijke revanche nemen?

Geen kritiek voor Real