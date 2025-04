"Een van de beste sessies snooker ooit": Luca Brecel gebombardeerd tot "kandidaat-wereldkampioen" op WK

"Dames en heren, we hebben een nieuwe kandidaat-wereldkampioen". En of Luca Brecel indruk heeft gemaakt op het WK snooker tegen Ding Junhui. De overwinning is nog niet binnen, "maar het wordt lastig om hem af te stoppen", klinkt het bij de analisten van Eurosport.

Duurde het in zijn eerste ronde nog even voor Luca Brecel in zijn ritme zat, dan gaf Ding Junhui de wereldkampioen van 2023 een vrijgeleide in zijn tweede partij.

De Chinees ging in hun eerste sessie onbesuisd voor een rode bal, waardoor Brecel een open tafel kreeg om vertrouwen en ritme op te doen. In geen tijd en mét wervelend snooker stoomde hij door naar een 7-1-voorsprong.

"Dit was een van de beste sessies snooker die ik ooit heb gezien", zei zesvoudig WK-finalist Jimmy White op Eurosport. "Luca was fenomenaal. Ik weet niet wat er vanmiddag is gebeurd op zijn privévliegtuig naar Sheffield, maar het was geweldig."

"Luca is gewoon een natuurtalent. Je kunt hem dit niet leren. Als zo'n speler zijn vorm vindt, dan valt die niet af te stoppen. Het ziet er zo eenvoudig uit, omdat gewoon alles lukt."