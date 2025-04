Doe je zondag mee met de Antwerp 10 Miles? Zo loop je de wedstrijd (vlot) uit

Doseren is dus de boodschap. Kan je nog vlot een praatje slaan tijdens de eerste kilometers? Dan heb je het juiste tempo te pakken!

Tip: kijk links en rechts of je kan aanpikken bij een groepje dat jouw tempo loopt. Samen kom je makkelijker boven.

Vooral na de beroemde snelwegtunnel is het een eerste keer op je tanden bijten. De weg loopt een paar honderd meter bergop - vals plat zoals ze in het wielrennen zeggen - voor je de Bolivartunnel onder het moderne justitiepaleis induikt.

Antwerpen is zo plat als een pannenkoek, maar na de eerste tunnels op Linkeroever ga je daar toch anders over denken.

Goed nieuws: wanneer je de Bolivartunnel achter de kiezen hebt, ben je over halfweg. Tijd om bij te tanken.



Niet op een van de gezellige terrasjes op het Zuid, wel in de bevoorradingsposten.



De organisatie heeft er 4 voorzien: na 2,6 km, 8,9 km, 11,1 km en 13,4 km. Onze tip: sla er geen enkele over en neem overal water (en sportdrank) aan. Tijdens een wedstrijd drink je best een halve liter per uur.



Vertraag wat of wandel zelfs even om makkelijker te drinken. Die 10 seconden haal je zo weer in, je verliest meer tijd als je de laatste kilometers uitgedroogd moet afleggen.



Na 10 km raden we je ook aan om een kleinigheidje te eten. Een stukje peperkoek, een halve banaan of een gelletje: wat je het makkelijkst en al lopend verteert.