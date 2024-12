Met loodzware affiches richting het EK: dit staat de Red Flames te wachten in 2025

wo 4 december 2024 12:07

Met het EK-ticket op zak kunnen de Red Flames al uitkijken naar een goedgevuld 2025. Daarin zullen ze in het voorjaar aantreden in de groepsfase van de Nations League en nadien mogen ze zich opmaken voor het EK in Zwitserland.

Het spel was niet altijd even denderend, maar in 2024 hebben de Red Flames wel altijd gedaan wat ze moesten doen.



In de Nations League werden de Flames 3e in hun groep met Spanje, Engeland en Tsjechië waardoor ze in de A-divisie van de Nations League blijven.



Voor de Flames een goede zaak, want daardoor krijgen ze ook volgend jaar mooie affiches. Met wereldkampioen en Nations League-winnaar Spanje, Europees kampioen Engeland en Portugal zitten de Flames wel in een loodzware poule.



De Flames moeten midden februari meteen naar Spanje voor het eerste duel. 5 dagen later ontvangen ze Portugal. Begin april staan de volgende 2 groepswedstrijden op het programma met een uit- en thuiswedstrijd tegen Engeland.



Eind mei en begin juni sluiten de Flames de poulefase van de Nations League af met een thuiswedstrijd tegen Spanje en een verplaatsing naar Portugal.

Ook volgend jaar zit België in de Nations League-poule met Spanje.

Die 2 wedstrijden zullen de laatste grote test vormen voor het EK dat van start gaat op 2 juli in Zwitserland. De finale wordt op 27 juli in Bazel gespeeld.



Door hun 3e plaats in de Nations League waren de Flames niet rechtstreeks geplaatst voor dat EK, maar na de gewonnen barrageduels tegen Griekenland en Oekraïne mogen ze zich wel opmaken voor een trip naar Zwitserland.



Wie de Flames daar zullen treffen, is nog niet bekend. De loting vindt op 16 december plaats in Lausanne. De Flames zijn in pot 3 ingedeeld. Nederland zullen ze op die manier alvast ontwijken, maar een poule met Spanje, Engeland en Portugal (zoals in de Nations League) is een optie.



Analiste en ex-Red Flame Heleen Jaques denkt dan ook dat de Nations League een ideale voorbereiding kan zijn, al kan het ook anders uitdraaien.



"Je kan het tweeledig zien: enerzijds wel omdat je die landen ook treft op het EK, maar anderzijds als je een paar keer verliest - als we van het worstcasescenario uitgaan - dan kan je misschien in een mindere flow terechtkomen."

