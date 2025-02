"Voorstel voor Europees model is van tafel": nog geen witte rook over competitieformule

ma 10 februari 2025 12:47

Zij aan zij komen Philippe Bormans en Wouter Vandenhaute aan voor de Pro League-vergadering. Bormans zit in het kamp van de kleine, Vandenhaute in dat van de grote clubs.

Volgens welke competitieformule voetballen de teams binnenkort in de Jupiler Pro League? De clubs zijn er nog niet uit, de stemming is uitgesteld. Het vernieuwende format, naar Europees model, wordt het in zijn huidige vorm alvast niet. Ook een competitie met 4 teams in de titelplay-offs haalt voorlopig geen meerderheid.

De vereniging van profclubs vergaderde vandaag over een nieuwe competitieformule voor ons voetbal. Enerzijds lag een vernieuwend/Europees format op tafel, met 24 speeldagen, op tafel. Anderzijds konden de clubs teruggrijpen naar een competitie met 16 teams en Champions' Play-offs met z'n vieren. Geen enkel voorstel haalde het in zijn huidige vorm. Dat gaf Union-bestuurder Philippe Bormans mee na de vergadering. "Er lagen goeie voorstellen op tafel, maar we hebben meteen ingezien dat er vandaag geen meerderheid gevonden zou worden", vertelde hij. Zes grote clubs (Anderlecht, Club Brugge, Standard, Racing Genk, AA Gent en Antwerp) hadden voorafgaand aan de vergadering in een brief de druk verhoogd. Zij wilden met het Europese model aan de slag gaan. Bormans: "Het Europees model zoals vandaag op tafel is gekomen, is van tafel. Een variant kan wel nog, maar de twee voorstellen die op tafel lagen vandaag, waren niet sterk genoeg om een meerderheid te halen."

Weer naar de tekentafel

Volgende week donderdag volgt een nieuwe vergadering van de Pro League. De leden hebben vandaag al voortgeborduurd op de huidige voorstellen. "Er zijn goeie pistes uitgekomen die nu onderzocht zullen worden", vertelt Philippe Bormans. "Welke? Het is moeilijk om daar nu veel over te zeggen. Het gaat over meer dan een format: stijgen en dalen, Europese inkomsten, solidariteit... Er zijn veel punten die moeten worden bekeken en iedereen kijkt vanuit zijn eigen ooghoek." Bormans zit met Union in het kamp van de zogeheten kleinere clubs. "Wij zullen met Union nooit een meerderheid blokkeren, maar we voelen dat die er vandaag niet is. Dus moeten we weer naar de tekentafel om te kijken wat er wel kan."

Over enkele weken kunnen we landen met een nieuw format, denk ik. Philippe Bormans

"Ik onthoud vooral de positieve sfeer. Iedereen beseft dat er een aantal dingen moeten veranderen en dat er heel veel water bij de wijn moet", gaat Bormans voort. "Als we dat kunnen doen, denk ik wel dat we over een paar weken kunnen landen met een nieuw format."

Begrip voor minder matchen

Wat moet er zeker in de nieuwe competitieformule? "Het is heel belangrijk om te kijken waarom we naar minder matchen moeten", antwoordt Philippe Bormans "Er is de vraag van bepaalde clubs en daar hebben we begrip voor."

"Er spelen Europese belangen, maar daar zijn ook Europese inkomsten aan verbonden. Dan vinden wij ook dat de clubs die inboeten aan minder leuke matchen, beloond moeten worden", stipt Bormans aan.

"Voor kleine clubs is het tv-geld van cruciaal belang en dat mogen we niet uit het oog verliezen. Het gaat over meer dan het financiële, maar het is wel een belangrijk aspect."

Deal met rechtenhouder DAZN niet in gevaar