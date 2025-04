Red Flames worden met 5-0-afstraffing op hun nummer gezet door Europees kampioen Engeland

Cayman noemt 3 Engelse "ones-to-watch"

Janice Cayman voetbalt in Engeland bij Leicester en is dan ook goed geplaatst om 3 tegenstandsters te noemen naar wie het in het bijzonder uitkijken is.



"Middenveldster Ella Toone is een goede speelster van Manchester United, die goed aanspeelbaar is tussen de linies."



"Spits Alessio Russo maakt heel gemakkelijk doelpunten voor Arsenal, dat momenteel goed in vorm is."



"En tot slot is er ook Lauren James van Chelsea in de spits. Zij kan met zo'n gemak voetballen."