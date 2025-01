5 cruciale affiches voor Club Brugge in de weegschaal: "Een remise op dit niveau? PSG zal zijn les wel geleerd hebben"

De sterren leken dinsdagavond gunstig te staan, maar na de resultaten van woensdagavond is de teneur toch wat gekeerd. Club Brugge moet volgende woensdag bij Manchester City kwalificatie voor de volgende ronde van de Champions League afdwingen, maar moet ook naar andere matchen lonken. Analist Wim De Coninck kijkt voor ons in zijn glazen bol.

Dat zal nodig zijn om te checken of Club Brugge na de League Phase in de top 24 eindigt. De Coninck geeft hieronder zijn inschatting over de bepalende affiches voor het Brugse lot.

"Wiskunde was zeker niet mijn favoriete vak, maar speculeren kan geen kwaad", lacht Wim De Coninck (Pickx Sports) daags na een nieuwe zinderende Champions League-avond. "En woensdag gebruiken we wel een rekenmachine."

"Het makkelijkste scenario is natuurlijk dat Club woensdag een puntje pakt in Manchester, hé", zegt de analist. Bij een gelijkspel is Club veilig. Maar is zo'n draw ook haalbaar?

"We hebben altijd gezegd dat City tegen eind januari wel uit zijn dip zou geraakt zijn, maar dat is dus duidelijk niet het geval. Het is niet omdat je in het weekend met 0-6 wint bij Ipswich, dat de crisis voorbij is."

"Gisteren kwamen ze met veel geluk 0-2 voor en je denkt dat ze die match met hun ervaring zullen uitspelen, maar opnieuw zie je hoe ze geen voorsprong kunnen vasthouden. Denk ook aan de terugkeer van Feyenoord (van 3-0 naar 3-3)."

Het zijn handvaten waar Club zich aan kan optrekken. "Ja, stunten met een punt kan, want bij City is het echt op. In balverlies is er zo weinig intensiteit en je kan er makkelijk door voetballen. Al is zoiets natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan."