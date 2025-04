Meervoudig ritwinnaar in de Tour Barry Hoban, die trouwde met weduwe van boezemvriend Tom Simpson, overleden

Engeland is met Barry Hoban een van zijn wielerpioniers verloren. Hoban won 8 ritten in de Tour de France, waaronder die de dag nadat zijn boezemvriend Tom Simpson was overleden. Twee jaar later huwde Hoban met de weduwe van zijn vriend.

In het zog van Tom Simpson rolde Barry Hoban begin jaren 60 het wielrennen in. Met twee ritzeges in de Vuelta van 1964 vestigde hij in zijn eerste jaar als prof meteen zijn naam.



Toch zou de naam van Hoban onlosmakelijk verbonden blijven met die van Tom Simpson. De ex-wereldkampioen kwam in 1967 in dramatische omstandigheden om het leven op de flanken van de Mont Ventoux.



Een dag later eerde Hoban zijn vriend door de etappe te winnen. Later zouden er nog 7 andere Touretappes bijkomen, net als de winst in Gent-Wevelgem in 1974.

Twee jaar na de tragische dood van Simpson stapte Hoban in het huwelijksbootje met diens weduwe Helen. Tot aan zijn dood, op 85-jarige leeftijd, bleven ze samen in Wales wonen, al was de geest van en de herinnering aan Tom Simpson nooit ver weg.