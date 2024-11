Spanje, Engeland én Portugal: Red Flames zitten in loodzware poule voor Nations League

De Belgische voetbalvrouwen zitten momenteel nog volop met hun hoofd bij de laatste twee barragewedstrijden op weg naar het EK van volgend jaar tegen Oekraïne.

Daarna kan de focus weer op de 2e editie van de Nations League. Vorig jaar pakten ze al uit met stuntzeges tegen Nederland (2-1) en Engeland (3-2) en ook nu mogen ze zich opmaken voor pittige affiches.

Met wereldkampioen en Nations League-winnaar Spanje, Europees kampioen Engeland en Portugal zitten de Red Flames in een loodzware poule.

De vier groepswinnaars in de A-divisie van de Nations League plaatsen zich rechtstreeks voor de halve finales. De nummers 2 blijven in de A-divisie, wat belangrijk is met het oog op kwalificatie voor het WK van 2027 in Brazilië. De nummers 3 werken barragewedstrijden af. De 4e plaats betekent degradatie naar de B-divisie.

In de EK-kwalificaties liep het de voorbije maanden moeizaam voor de Flames met slechts 4 punten in 6 duels in een groep met Spanje, Denemarken en Tsjechië. Ze werden daardoor naar de play-offs verwezen.