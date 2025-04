Lucas Henveaux verpulvert op BK zwemmen het Belgisch record op 200 meter wisselslag

Lucas Henveaux heeft vrijdag op het BK zwemmen in Antwerpen het Belgisch record op de 200 meter wisselslag in groot bad verpulverd. De 24-jarige Luikenaar tikte na een atypische tijdrit aan in 1'57"60. Daarmee deed hij 2,5 seconden af van de vorige besttijd.

Sinds februari 2016 stond het Belgisch record op de 200 meter wisselslag op naam van Emmanuel Vanluchene. Hij klokte toen af in 2'00"24. Daar deed Lucas Henveaux vrijdag op het BK zwemmen in Antwerpen een stevige hap van af.

Henveaux domineerde de race en maakte er een atypische tijdrit van. Hij tikte aan in 1'57"60, een knaltijd waarmee hij ook onder de limiet (1'59"05) voor het WK lange baan van komende zomer (11 juli-3 augustus) in Singapore ging.

Henveaux debuteerde vorige zomer op de Olympische Spelen in Parijs, waar hij op de 200 meter vrije slag als 11e, op de 400 meter als 12e en op de 800 meter als 19e eindigde.

De Luikenaar pakte eind 2024 met een nieuw Belgisch record (1'41"13) ook brons op de 200 meter vrije slag op het WK kortebaanzwemmen (25 meter) in Boedapest. Zowel in groot als in klein bad is hij nationaal recordhouder op de 200, 400 en 800 meter vrije slag.