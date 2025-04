Kan Club Brugge een eerste keer dit seizoen winnen van KAA Gent?

Hayen: "Blijven wedstrijd per wedstrijd kijken"

Op zijn persconferentie voor de wedstrijd tegen KAA Gent bleef Nicky Hayen rustig na de overwinning tegen Genk. "We blijven in alle rust en sereniteit verder trainen. De goal van De Cuyper was heel belangrijk, dat weten we. Daarom hebben we ook tot de laatste seconden geprobeerd om te scoren."



Club Brugge is nu genaderd tot op een punt van Genk. "De voorsprong voor Genk is er nog steeds en we blijven wedstrijd per wedstrijd verder kijken. Zoals steeds gaan we ook zondag voor de 3 punten, dat is het allerbelangrijkste."