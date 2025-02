Wat een klap: Red Flames geven stuntzege tegen wereldkampioen Spanje nog weg na 2 goals in extra tijd

Gunnarsdottir durft: Evrard in doel en Toloba in de basis

De nieuwe bondscoach geeft blijk van durf in haar eerste basisopstelling. Zo geeft ze de voorkeur aan Nicky Evrard in doel. Ooit vaste waarde tussen de Belgische palen, maar sinds de EK-kwalificatiecampagne uit beeld verdwenen bij Serneels. Nu is ze bij PSV de minst gepasseerde doelvrouw van Nederland. Een reden te meer voor Gunnarsdottir om Evrard terug in de basis te zetten. Dat is al geleden van de Nations League-wedstrijd tegen Nederland in december 2013, waar ze geblesseerd uitviel.





Nog een opvallende naam in de elf van België: Mariam Toloba. De aanvalster van Standard verkeert in bloedvorm en is medetopschutter in de Women Super League. Ze krijgt de voorkeur op Van Kerkhoven.





In welke formatie de Red Flames aan de aftrap zullen verschijnen, is nog een raadsel. Met de elf namen kan er in verschillende systemen gedacht worden: 4-4-2, 3-5-2 of 4-3-3. Over een klein uur weten we meer.