"Deze groep heeft voetballend stappen gezet": Heleen Jaques overschouwt de EK-kwalificatie van de Red Flames

wo 4 december 2024 09:00

De Red Flames hebben gedaan wat ze moesten doen. Met een dubbele overwinning tegen Oekraïne mogen ze zich opmaken voor het EK van volgend jaar. Tess Elst en Heleen Jaques analyseerden de wedstrijd en blikten ook al vooruit naar volgend jaar.

Met een 2-1-zege hebben de Red Flames gisteren de EK-kwalificatie helemaal over de streep getrokken. Toch bleef de grote vreugde uit na de wedstrijd. Dat zagen ook Tess Elst en Heleen Jaques langs de kant van het veld.



"Het is inderdaad al uitzinniger geweest", weet Jaques. "Maar nu overheerst het gevoel van de wedstrijd nog een beetje. Dat zal straks wel anders zijn."



Tess Elst: "Ze hebben hun job wel gedaan door zich te kwalificeren."



Heleen Jaques: "Het doel is bereikt. De manier waarop kon inderdaad wel beter, maar ze hebben wel opnieuw gewonnen, dus ze mogen heel blij zijn."



Tess Elst: "Of is het ook gewenning, dat het niet zo extatisch is?"



Heleen Jaques: "Ik denk het niet. Ik denk dat dat altijd wel iets is waar je bij wil zijn. Er zijn ook een aantal nieuwe meisjes bij, dus die zullen zeker wel het feestje op gang trekken. Ik denk dat het gevoel van "oei, dit is niet onze beste prestatie" nu nog wat overheerst, maar straks zal het feest wel losbarsten."



Ik denk dat een EK-kwalificatie altijd wel iets is waar je bij wil zijn. Heleen Jaques

Tess Elst: "Het feest, dat is waar de fans voor gekomen zijn, dus het is wel goed dat ze op het einde nog winnen."



Heleen Jaques: "Zeker, vooral voor het gevoel om met een overwinning te kunnen afsluiten. Voor de fans ook. Ze zijn altijd top hier in Leuven. Zij verdienen dat ook en voor hen zal het veel deugd doen."



Tess Elst: "We zijn nu misschien een beetje op onze honger blijven zitten, maar dat komt ook omdat Oekraïne wel een stugge ploeg was om tegen te spelen."



Heleen Jaques: "Uiteraard, ze hebben wel wat gestalte en stevigheid in de ploeg. Ze hebben niet al te grote kansen gekregen, maar het was niet gemakkelijk. Het was geen te onderschatten ploeg, maar je moet durven toegeven dat we kwalitatief beter zijn."

Wat mogen we volgend jaar verwachten?

Met de Nations League en het EK zit er een belangrijk jaar aan te komen voor de Flames. Dan rijst ook de vraag wat we van hen mogen verwachten.



Tess Elst: Zijn de Red Flames een betere ploeg dan 3 jaar geleden op dat vorige EK?



Heleen Jaques: "Ik denk dat deze ploeg vooral voetballend stappen gezet heeft. We zijn nu wel kritisch voor deze wedstrijd, maar de jonkies die erbij komen hebben veel meer trainingsuren achter de rug dan de oude garde. Dus puur kwalitatief komt er toch wel wat bij,."



"Voor hen zal het zaak zijn hoe ze omgaan met een groot toernooi, met wat druk en veel meer supporters dan ze gewoon zijn. Daarnaast komt er extra druk om een rolmodel te worden voor jonge meisjes. Zij zullen naar hen opkijken naast Tessa Wullaert."



"Dat zijn allemaal externe factoren die erbij komen, maar de staf is er zeker klaar voor. Ze hebben die ervaring, de groep is ook ervaren en matuurder. De andere meisjes zijn ook allemaal ouder geworden dus ze hebben wat maturiteit gewonnen."



De Red Flames zullen kiezen voor een mooie voorbereiding en dat geeft hen altijd een boost. Heleen Jaques