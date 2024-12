Red Flames dansen, zingen en glunderen na EK-kwalificatie: "Zeer belangrijk voor ons vrouwenvoetbal"

di 3 december 2024 22:45

Een bevrijdingsfeest aan Den Dreef. De Red Flames zijn er na een zenuwslopende campagne in geslaagd om zich voor de derde opeenvolgende keer te kwalificeren voor het EK. In Leuven maakten de Belgen het af tegen Oekraïne. "Dit voelt echt heel goed", glunderde ook MVP Tessa Wullaert, die het feestje met een goal en een assist in gang stak.

De ontlading was groot bij de Red Flames.

Voor de ogen van het eigen publiek sloten de Belgische vrouwen hun EK-kwalificatie in schoonheid af tegen Oekraïne. Meteen brak een feestje uit aan Den Dreef: al zingend en springend gingen de Flames het stadion rond. Een delirium te danken aan Tessa Wullaert, die met een assist en een goal opnieuw van onschatbare waarde was.

"Dit voelt heel goed", glimlachte de MVP zelf na de wedstrijd. "Jullie weten inmiddels dat ik na een wedstrijd altijd wat kritisch ben, maar daar zullen we het nu niet over hebben." "Het belangrijkste is dat we ons gekwalificeerd hebben. Vanaf nu kunnen we ons vol focussen op de Nations League en het EK van deze zomer."



Het zal een zeer mooie en leerrijke ervaring worden. Tessa Wullaert

Het is inmiddels al de derde keer op een rij dat de Flames naar een EK mogen. Het toonbeeld van de evolutie bij de nationale vrouwenploeg?

"Dit is alvast zeer belangrijk voor het vrouwenvoetbal", knikt ook Wullaert, die de jongere garde in Zwitserland onder haar vleugels zal moeten nemen.

"Velen van hen hebben de voorbije twee edities op tv moeten volgen. Dat ze er nu ook bij zijn, is fantastisch. Het zal een zeer mooie en leerrijke ervaring worden."

Maar eerst nog even vieren? "We zullen toch nog een klein feestje bouwen en iets drinken", knipoogt Wullaert.

Nieuwe (wervel)wind

Een van die nieuwe namen is Mariam Toloba, die op aangeven van Wullaert voor de openingsgoal - en haar eerste doelpunt bij de Flames - zorgde.

"Ik was heel blij dat ik het vertrouwen van de coach heb gekregen", vertelde ze. "Dat ik ook een beetje heb kunnen helpen met die goal, maakt me alvast gelukkig."

Daarna hadden de Flames het nog even lastig met Oekraïne, dat scoorde en heropleefde, maar uiteindelijk trokken de Belgische vrouwen het toch over de streep. "Dat we zo weerbaar zijn, is ook een kwaliteit, hé. De coach vertelde het ook in de rust: we moesten spelen naar onze kwaliteiten en met vertrouwen."

En zo mag ook Toloba hopen op haar plekje op het EK. "We zien wel", droomde ze voorzichtig luidop.

Serneels: "Blij dat de invallers terug schwung hebben gebracht"

"Ik ga eerlijk zijn: dit was niet onze beste wedstrijd. Alleen beginnen we nu ook matchen te winnen waar we eigenlijk beter konden spelen, dat is dan weer positief. We pakken de wedstrijd goed aan maar laten het ons dan toch nog lastig maken."



"Daarom ben ik dan ook blij dat de invallers opnieuw voor schwung zorgen op het veld. Gelukkig kunnen we met een zege uiteindelijk deze lange kwalificatiecampagne met een goed gevoel afsluiten."



"Het belangrijkste dat we vandaag misschien geleerd hebben, is dat we ook tegen 'mindere' teams voluit moeten gaan. Want die willen het ons altijd moeilijk maken."

Kees: "Slechte matchen winnen is ook een kunst"