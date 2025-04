EK judo: Casse met veel moeite naar tweede ronde, Willems plaatst zich op een drafje

Willems vlot door, Casse heeft verlenging nodig

Gabriella Willems en Matthias Casse hebben gedaan wat moet in de eerste ronde op het EK. Willems plaatste zich vlot tegen Olga Tsimko: ze versloeg de Oekraïense met ippon. Zij treft nu de Spaanse Ai Tsunoda Roustant, als nummer 7 van de wereld meteen een pittige opdracht.



Matthias Casse had veel meer moeite met de Portugees João Fernando, het nummer 37 van de wereld. Casse domineerde, maar Fernando ontweek alle aanvalspogingen van de Belg. Pas in de tweede golden score vond Casse de opening met een geslaagde worp. In ronde twee wacht de Azeri Omar Rajabli, nummer 22 van de wereld.