Het EK is binnen! Red Flames klaren ook laatste klus tegen Oekraïne na knappe goal en assist van Tessa Wullaert

EINDE: 2-1

Oef. De Red Flames winnen dan toch ook de terugwedstrijd van het allesbeslissende barrageduel voor het EK. Lang zag het ernaar uit dat België thuis op een billijk gelijkspel zou blijven steken tegen Oekraïne, maar Tessa Wullaert - wie anders - trok dan toch nog een verdiende overwinning over de streep.



Het EK-ticket was uiteindelijk nooit in gevaar, maar vlekkeloos was het niet. Uiteindelijk telt wel maar één ding: onze nationale voetbalvrouwen mogen voor een derde keer op rij naar het Europees Kampioenschap voetbal.



Laat dat Zwitsers festijn maar komen in 2025!