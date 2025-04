Doelvrouw Riet Maes wil niet alleen bij KAA Gent Ladies haar stempel drukken: "Er is nog een lange weg te gaan"

Ze wil haar stempel drukken op het veld, maar ook ernaast. Bij de KAA Gent Ladies groeit Riet Maes als doelvrouw. Daarnaast wil ze ook als podcaster haar steentje aan het vrouwenvoetbal bijdragen.

Dit artikel is een samenwerking tussen de Hogeschool PXL en Sporza, geschreven door student Finne Stiers. Het thema dit jaar was: aanstormende toptalenten.

Hoe het begon

Zoals veel van haar leeftijdsgenoten begon Riet Maes met voetballen bij de jongens. "Ik was eerst veldspeelster, maar het keepen trok mij meteen meer aan: de verantwoordelijkheid, het individuele aspect in een teamsport ... dat triggerde mij." De weg naar de top verliep voor Maes niet zonder obstakels. Het was als jong meisje niet altijd eenvoudig om haar mannetje te staan tussen de jongens. "Ik moest me extra bewijzen, want vaak hoorde ik voor een match: ‘O, er staat een meisje in doel, dat wordt makkelijk.’ Dat zette me aan om nog harder te werken."

Leren relativeren

Via Wambeek, Ternat en Aalst schopte Maes het uiteindelijk tot bij eersteklasser Gent, waar ze onlangs haar contract verlengde tot 2026. "Het is mijn tweede thuis geworden." "Ze hebben mij de kans gegeven om in mijn derde seizoen eerste doelvrouw te worden. Die rol wil ik nu uitbouwen. Ik wil niet zomaar bij Gent passeren, ik wil hier mijn stempel drukken." Dit seizoen stond ze elke match onder de lat, maar de resultaten vallen tegen. Zo is Gent veroordeeld om Play-off II te spelen. "Mentaal is het zwaar. Relativeren is niet mijn sterkste punt. Gelukkig vind ik steun binnen de ploeg." Een jaar geleden werd Maes ook voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg. "Ik kon het niet geloven. Mijn papa en ik waren sprakeloos." Het bleef voorlopig bij een paar selecties, momenteel behoort ze niet meer tot de kern. Dat neemt niet weg dat ze brandend ambitieus is. "Over 5 jaar wil ik nog altijd onder de lat staan bij Gent en hopelijk ook bij de Flames. Maar ik weet dat je dat ook moet verdienen."

Van het veld naar de microfoon