Jubileummatch in mineur: in zijn 100e wedstrijd voor Santos moet Neymar (alweer) met een blessure naar de kant

Wat een heuglijke avond moest worden voor Neymar is voor de Braziliaan alweer uitgedraaid op een domper: in zijn 100e match voor Santos moest de aanvaller afgelopen nacht met tranen in de ogen van het veld na een zoveelste blessure.

Voor zijn 100e match in het shirt van Santos werd Neymar nog in de bloemetjes gezet. De aanvaller kreeg ook een speciaal wedstrijdtruitje: daarop stond niet nummer 10, wel een nulletje extra. 100 dus.

Santos stoomde tegen Atletico Mineiro ook in geen tijd naar een 2-0-voorsprong, maar dan sloeg het noodlot weer maar eens toe voor Neymar. In de 34e minuut moest hij met een blessure naar de kant, met tranen in de ogen.

Zo blijft de intussen 33-jarige Braziliaan van de ene blessure in de andere sukkelen, "We weten nog niet wat er precies aan de hand was", sprak coach Cesar Sampaio meteen na de match.

Voor Neymar is het al de 4e blessure van het seizoen. De spits miste daardoor al meer dan 20 wedstrijden. Raakt de voormalige topspits nog ooit uit het sukkelstraatje?