Na de telegeleide rookbommen zijn Charleroi-supporters niet welkom in Luik voor eindrondematch van B-ploeg

Een week na de Jupiler Pro League-wedstrijd tussen Charleroi en Standard spelen de reserven van de twee clubs een eindrondematch in de eerste amateurreeks. De burgemeester van Luik ontzegt de supporters van Charleroi de toegang.

Vorige week hadden ultra's van Charleroi telegeleide rookbommen verstopt in het bezoekende vak van het stadion waar de Standard-supporters zaten. Ze ontsteken lukte niet, het vuurwerk werd net op tijd ontdekt en verwijderd.

Een week later spelen de reserven van Standard ( SL16 FC) tegen de B-ploeg van Charleroi in de eindronde van eerste amateur. De burgemeester van Luik neemt het zekere voor het onzekere en laat geen enkele Charleroi-fan toe in de tribunes van Standard.

De match vindt morgenavond plaats om 20 uur op de academie van Standard. Voor Charleroi-supporters geldt een toegangsverbod van 15 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.