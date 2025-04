Opnieuw een tweestrijd in de Lotto Super League? "Alles ligt open, wat het spannender maakt dan vorige jaren"

Na de interlandbreak, komen de schijnwerpers bij de vrouwen weer vol op de Lotto Super League. Zaterdag trappen OH Leuven en Standard Play-off I op gang, dus schotelde Sporza vijf prangende vragen voor aan enkele protagonisten. "Je moet durven ambiëren om mee te doen, we gaan onze staart niet meer intrekken."

Zaterdagmiddag beginnen OH Leuven en Standard Luik aan Play-off I. In 6 speeldagen wordt beslist wie de landstitel pakt bij de vrouwen. Het is voor het eerst sinds 2018-2019 dat er slechts vier ploegen deelnemen aan de eindstrijd. En dus lijken Anderlecht en OHL, die beiden 25 punten hebben, er meer dan ooit een tweestrijd van te gaan maken. Of kunnen Standard (18) en Club Brugge (17) hen nog iets in de weg leggen? Sleutelspelers Hannah Eurlings (OHL), Laura De Neve (Anderlecht) en Davinia Vanmechelen (Club YLA) geven de antwoorden. Nu met interviews, de komende weken op het veld.

"Ik denk dat wij samen met Leuven afgetekend als eerste beginnen aan de play-offs", opent Laura De Neve. "Toch belooft het spannend te worden", denkt de verdedigster van Anderlecht. "Standard is altijd een geduchte tegenstander, en ook Club Brugge zal zich mengen in de debatten."

In de laatste 4 seizoenen verdeelden Anderlecht en OHL drie keer plaatsen 1 en 2 onder elkaar. Krijgen we dat scenario ook dit seizoen te zien?

Een mening die gedeeld wordt door OHL-aanvalster Hannah Eurlings. "Alles ligt open, wat het misschien zelfs spannender maakt dan de vorige jaren." "Tegen Brugge hebben we het al moeilijk gehad dit seizoen", vervolgt de Red Flame. "Met ook nog Anderlecht en Standard beloven dat zes keiharde wedstrijden te worden, waar we echt diep zullen moeten gaan. Dat is ook het doel van de play-offs."

Als Anderlecht dit seizoen opnieuw het laken naar zich toetrekt, zou het de achtste titel op een rij zijn voor de Brusselse club. Een record.



"Daar hebben we nog niet veel aan gedacht', zegt De Neve. "Het zal nu meer een meer aan bod komen, maar dat is alleen maar een extra drijfveer."



Acht titels op rij, dat betekent ook dat OHL in het verleden steeds het onderspit moest delven. Welk gevoel leeft er bij de speelsters in de studentenstad?



"Nochtans staan we elke keer na de reguliere competitie wel waar we willen staan", beseft Eurlings.

"Als leider of gedeeltelijk leider, al is het nooit met de grootste voorsprong. Maar als je vanboven staat, moet je wel durven ambiëren om mee te doen. We gaan onze staart niet intrekken."