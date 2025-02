"Ik kan wel huilen": emotionele Flames-bondscoach Gunnarsdottir verbijt teleurstelling na uppercut bij debuut

"Als we tegen een mindere tegenstander aan dit verhaal hadden kunnen beginnen, hadden we nog ruimte gehad om aan de details te werken. Maar tegen de wereldkampioen gaat dat niet."

Een emotionele Elisabet Gunnarsdottir had haar debuut als bondscoach van de Red Flames wel anders ingebeeld. Tegen de verwachtingen in leken de Flames op weg naar een stuntzege tegen Spanje, maar met twee tegengoals in de extra tijd werd het alsnog een zure nederlaag.

"Maar om hier uiteindelijk teleurgesteld te vertrekken, dat zegt veel", draaide ze de knop om. "Er zijn dan ook zoveel positieve dingen om mee te nemen. Al overheerst er nu een slecht gevoel. Ik ben zo trots op dit team."

De 3-2 goal viel na 95 minuten, terwijl er maar 4 minuten extra tijd waren gegeven. "Ach, ik denk in de eerste plaats dat het eigenlijk al geen vrije trap was. Maar goed, dat is voetbal en je weet dat zulke zaken gebeuren. Dat er langer dan de aangewezen extra tijd wordt gespeeld, is altijd mogelijk."



Volgende week woensdag volgt al de volgende wedstrijd voor de Flames in de Nations League. Dan ontvangen ze thuis Portugal.



"Of we nu moeten winnen tegen Portugal? Zeker niet", is Gunnarsdottir stellig. "Die druk leggen we ons nu nog niet op. We werken stapsgewijs aan ons plan."