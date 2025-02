Aan de ene kant op de stip, aan de andere niet: frustrerende avond eindigt voor Red Flames met nederlaag tegen Portugal

Het dubbeltje viel duidelijk niet aan Belgische kant in Leuven. Akkoord: de Red Flames vervielen na een veelbelovende start opnieuw te vaak in oude gewoontes, al leken ze vandaag tegen twee tegenstanders te moeten opboksen. Begon de tweede helft al rampzalig met een (lichte) penalty voor de bezoekers uit Portugal , werd de avond steeds zuurder. 20 minuten voor tijd tikte Borges Hannah Eurlings onmiskenbaar aan in de eigen zestien, toch hield ref Antoniou stoïcijns haar fluitje in de hand. Op de Belgische bank schreeuwden ze moord en brand, maar het mocht niet baten. Om nog wat meer olie op het vuur te gooien, weigerde ze ook 4 minuten voor tijd de bal op de stip te leggen na vermeend Portugees handspel. Een laatste strohalm werd de Flames zo pijnlijk ontnomen.

Nochtans had kersvers bondscoach Gunnarsdottir haar vrouwen na de misgelopen stunt tegen Spanje nog eens op scherp gezet.



"We moeten meer lef tonen in de momenten van de waarheid."



Met veel grinta in de openingsfase leek die uitspraak aanvankelijk niet in dovemansoren te vallen, al liepen onze landgenotes na een kwartier bijna in de val van de Portugese tegenprikken.



In twee minuten tijd deed Silva eerst het zijnet trillen, voor Marchao de paal bijna in brokken knalde.



De Flames antwoordden met een (schamp)schot van Wullaert en een schuiver van Jannsens, maar het Belgische vizier stond duidelijk niet scherp genoeg.



Langzaam ontaarde de pot daarna in een bitsige blutspartij, één waarin Portugal zich uiteindelijk het leepst toonde.



Zo blijft de Iberische nachtmerrie in leven en slaagden de Flames er niet in revanche te nemen voor het misgelopen WK van 2023. Op de koop toe blijven ze achter met 0/6 in de Nations League én een laatste stek in de poule.



Slik.