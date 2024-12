Ondanks EK-ticket nog werkpunten bij Red Flames: "Discussie over bondscoach mag worden gevoerd"

wo 4 december 2024 17:55

De Red Flames mogen zich opmaken voor een 3e EK op een rij. Sporza Daily analyseerde de EK-campagne en blikt vooruit naar het EK (met een kritische noot voor de bondscoach). "Het feit dat we kritisch zijn, is op zich een lichtpunt", vertelt analiste Imke Courtois.

De Red Flames hebben zich gisteren voor de 3e keer op een rij geplaatst voor het EK. Reden genoeg om te vieren, alleen viel het niveau tegen Oekraïne toch wat tegen. En dat is niet voor het eerst de afgelopen maanden.



"Gisteren was een wedstrijd met twee gezichten", vertelt analiste Imke Courtois in Sporza Daily. "Je bent enerzijds blij dat ze voor de derde keer op een rij op een groot toernooi staan, maar de manier waarop wringt toch wel een beetje. Je voelt echt dat het beter kan, het beter moet. Dat verwacht je ondertussen ook."



Sporza-journaliste Hermien Vanbeveren komt tot dezelfde vaststelling. "Er is nog best wat werk. Tegen tegenstanders die wat minder zijn, is het niet altijd even overtuigend. Of toch niet hele match door."



"En die constante moeten ze erin krijgen. Bij momenten zakt het weer wat weg, wordt het te slordig of worden de ruimtes te groot. Voor mij is dat het grootste werkpunt: eenzelfde niveau doorheen de hele match aan te houden."

We blijven de laatste maanden iets te veel op onze honger zitten. Imke Courtois

Om het spelniveau te verbeteren kijkt Courtois richting de bondscoach. "De laatste jaren zijn er veel investeringen geweest die lonen, maar dan verwacht je natuurlijk ook dat dat zich bij de Red Flames automatisch omzet in resultaten. En op zich kunnen we wel stellen dat die resultaten er zijn."



"Maar als je dan echt gaat kijken naar spelkwaliteit en dergelijke, dan blijven we de laatste maanden misschien net iets te veel op onze honger zitten. Als het gaat over speloptiek en de offensieve patronen, dan is dat de eindverantwoordelijkheid van de bondscoach. Maar dat is een gesprek dat amper gevoerd wordt omdat dat gevoelig ligt. En ik begrijp dat ook."

Het feit dat we kritisch zijn, is op zich een lichtpunt. Imke Courtois

"Ives Serneels is een bondscoach die heel veel heeft betekend voor de Flames. Zeker ook in het beginjaar de nodige professionalisering heeft doorgemaakt en ingevoerd heeft." "Als je drie keer op een eindtoernooi geraakt, iets wat ervoor nog nooit gelukt was, dan is het ook heel moeilijk om op een bepaald moment kritisch te zijn. Ik heb het gevoel dat het bijna van die grootorde is dat ze wachten wanneer hij zelf ooit beslist om op te stappen met de nationale ploeg."

"Ik heb het gevoel dat dat een gesprek is dat zeker nu niet gevoerd gaat worden. En nogmaals, ik begrijp het enerzijds. Maar anderzijds moeten we het gesprek of de discussie wel durven te voeren. Niemand durft die vraag luid op te stellen, heb ik het gevoel. En dat is zonder afbreuk te doen aan Serneels als bondscoach."



"En nogmaals, hij heeft heel veel verdiensten en hij heeft heel veel bijgebracht. Maar ik denk dat er ook wel altijd een termijn van vernieuwing komt. En dat moeten zij voor zichzelf uitmaken. Ik ben zeker niet degene die dat wil initialiseren of zo. Maar ik durf wel die vraag luidop te stellen."



"Er zijn uiteraard heel veel lichtpuntjes. Het feit dat we ook kritisch zijn, is op zich ook een lichtpunt. Dat betekent dat we al een gezonde ambitie hebben om elke keer op zo'n groot eindtoernooi te zijn."



