Pakt België straks écht tweede Champions League-ticket? Sterren staan na gisteren plots een pak gunstiger

kalender di 8 april 2025 09:17

Herinnert u zich nog het scenario waarin twee Belgische clubs volgend seizoen rechtstreeks de Champions League in kunnen? Wel, na een stunt in Portugal gisterenavond is dat plots een pak realistischer geworden. Een situatieschets.

Beginnen doen we met de essentie van dit verhaal, die je steeds in het achterhoofd moet houden.



Ieder seizoen is één plekje in de Champions League gereserveerd voor de winnaar van de Europa League. Maar als de uiteindelijke triomfant zich ook al rechtstreeks voor het kampioenenbal plaatste via de nationale competitie, komt dat ticket weer vrij. Naar wie dat vrijgekomen ticket dan zou gaan? Wel, nu wordt het interessant. Want de gelukkige is diegene met de hoogste UEFA-coëfficiënt die zich via de eigen competitie niet rechtstreeks plaatste voor de Champions League, maar wel voor de voorrondes. Door enkele uitstekende seizoenen in Europa pronkt Club Brugge momenteel heel hoog in het virtuele klassement. Meer nog: als de situatie blijft zoals ze vandaag is, pakt blauw-zwart effectief het tweede Champions League-ticket.

Nog 3 voorwaarden te vervullen

Om dat extra ticket voor ons land ook effectief over de streep te trekken, moeten nog drie voorwaarden ingelost worden óf blijven zoals ze nu zijn.



1. Club moet tweede eindigen



Eerst en vooral moét Club Brugge tweede eindigen in de Belgische competitie - het is dus niet meteen het droomscenario waar ze bij blauw-zwart momenteel op hopen.



Maar omdat de kloof tussen Racing Genk en de huidige landskampioen nog steeds 4 punten is, moet er wel flink rekening mee gehouden worden.

2. Sporting moet tweede eindigen in Portugal

Daarnaast is ook de Portugese competitie cruciaal in dit verhaal. Daar moet Sporting tweede eindigen. Wel, na gisterenavond is ook dat scenario een heel pak waarschijnlijker geworden. De ploeg van Zeno Debast liet zich in eigen huis namelijk verrassen door Braga (1-1), waardoor het voor het eerst in maanden geen leider meer is in eigen land. Benfica heeft de scepter overgenomen en is door het puntenverlies van de grote concurrent nu dé grote favoriet voor de titel volgens verschillende databureaus. De kans steeg met maar liefst 22%.

Naast een bonus van 2 punten heeft Benfica trouwens ook nog een thuismatch tegen Sporting achter de hand binnen enkele weken.