Mehdi Bayat neemt verantwoordelijkheid en veroordeelt actie met telegeleide rookbommen: "Het stadion is niet waterdicht"

kalender di 8 april 2025 07:51

Het was dit weekend toch even schrikken in Charleroi. Net voor de derby tegen Standard werden er telegeleide rookbommen ontdekt in het uitvak - een actie die de club intussen scherp heeft veroordeeld. "De daders moeten streng bestraft worden om te tonen dat er voor straffeloosheid geen plaats is in het Belgische voetbal", reageert gedelegeerd bestuurder Mehdi Bayat.



Niet de cruciale derbyzege tegen eeuwige concurrent Standard, wel een actie van de thuisfans was dit weekend het onderwerp bij Charleroi.



Het bezoekersvak moest ontruimd worden nadat er onder de stoeltjes rookbommen werden ontdekt die vanaf afstand geactiveerd konden worden. De politie vond uiteindelijk 14 zelfgemaakte explosieven. "Een voetbalwedstrijd moet een feest zijn, een plek waar mensen zich veilig voelen", reageerde gedelegeerd bestuurder Mehdi Bayat intussen. "Dit zijn extreem ernstige feiten die wij als club streng veroordelen."



Intussen is er een onderzoeksrechter aangesteld om de zaak verder uit te spitten. Bayat verzekerde dat de club volledige medewerking zal verlenen. “Wij stellen alles ter beschikking om de waarheid te achterhalen", klinkt het. "Wie dit gedaan heeft, moet streng gestraft worden. Het moet duidelijk zijn dat straffeloosheid in het Belgische voetbal geen plaats heeft. Als dat betekent dat de daders jarenlang de cel in gaan, dan is dat zo."

Waterdicht

Bayat veroordeelt, maar neemt ook zijn verantwoordelijkheid.



“Wij zijn niet blind voor onze rol. Wanneer zulke dingen gebeuren, moeten we ons de vraag stellen: hoe kon dit gebeuren, en wat kunnen wij doen om het in de toekomst te voorkomen?”



Zo blijven er toch enkele vragen na dit weekend: wie heeft dit gedaan? En hoe is het kunnen gebeuren?



De ultragroepen van Charleroi hebben zich onmiddellijk na het incident wel gedistantieerd van de actie. “Ze hebben ons een brief gestuurd waarin ze duidelijk maken dat ze hier niets mee te maken hebben. Dat waardeer ik”, aldus Bayat. “En ik hoop ook dat ze ons meehelpen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen. Dit mag geen navolging krijgen.”

We moeten dit moment aangrijpen om de veiligheidsaanpak in onze stadions te herzien. Mehdi Bayat