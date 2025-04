Heerlijke hakbal kost Napoli en Lukaku punten in Italiaanse titelstrijd

In de strijd om de Scudetto heeft Napoli niet kunnen profiteren van het puntenverlies van leider Inter. Ook Romelu Lukaku en zijn team deelden de punten op de 31e speeldag van het Italiaanse kampioenschap. Het werd 1-1 in Bologna na een mooi doelpunt van thuisspeler Dan Ndoye.

Het begon nochtans goed voor Napoli in Bologna. Na een stevige rush naar voren, de stevige middenvelder was niet af te stoppen, rondde Anguissa zijn actie af met de 0-1.

Napoli had de match in handen, tot Ndoya uitpakte met een heerlijke hakbal. Via de deklat belandde het kunstwerkje van de Zwitser in doel: 1-1.

Bologna domineerde Napoli helemaal in de tweede helft, maar verzuimde de kansen af te maken.

Lukaku stond bij Napoli op een eiland, hij werd in de gaten gehouden door ex-Genkie Lucumi.

In het klassement blijft Napoli met 65 punten hangen op 3 punten van leider Inter, dat zaterdag gelijkspeelde in Parma (2-2). Bologna wipt over Juventus naar de vierde plaats met 57 punten.