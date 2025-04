Revanche tegen Engeland? Kijk vanavond naar de wedstrijd van de Red Flames in de Nations League

Met Tessa Wullaert?

Na de 5-0 in Bristol komt Engeland deze week naar België voor de terugmatch in de Nations League.



Deze keer lijkt het erop dat de Red Flames wel op Tessa Wullaert kunnen rekenen. De topscoorster trainde vanochtend mee, net als Sari Kees.



België - Engeland wordt in Leuven gespeeld. Volg de match dinsdagavond live: op deze pagina en in Sporza op het kanaal van Ketnet.