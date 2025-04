Waarom reden er "2 wereldkampioenen" mee in de Ronde? Dit is het verhaal achter de bijna-regenboogtrui (die er geen is)

Geen zorgen, je zag niet dubbel tijdens de Ronde. Terwijl de vrouwen volop aan de finale van Vlaanderens Mooiste bezig waren, viel wielerminnend België iets op. Niet één, maar twee keer flitste er voor de Oude Kwaremont schijnbaar een regenboogtrui voorbij. Wie was die "tweede wereldkampioene", die Vlaanderen op het verkeerde been zette?

Haar nationale trui is eveneens wit met een regenboogkleurige vlag op de borst, enkel de volgorde van de kleuren is anders en de zwarte streep ontbreekt. Rood, blauw, geel en groen prijken wel op de trui.

Neen hoor, het was Kimberley Le Court die een sterk debuut maakte in de Ronde. Dat haar kampioenentrui van Mauritius (zie hieronder) verdacht veel op de wereldkampioenentrui lijkt, zette dat ongewild extra in de verf.

Een beeld dat op de Oude Kwaremont plots voor verwarring zorgde. Terwijl Lotte Kopecky de kop van de koers eerst aanvoerde, zagen we haar regenboogtrui plots terug in de achtervolgende groep. Had ze materiaalpech gehad? Een hongerklop? In de verdrukking geraakt?

"Nochtans heeft de UCI mijn outfit goedgekeurd. Ik kan er dus niks aan doen dat ik wat op een wereldkampioene lijk. Er is een kleur te weinig, hé. Onze vlag heeft geen zwarte rand en het is ook een andere volgorde", legt ze uit.

Zelf moest Le Court wel even in de haren krabben toen ze na de race de reacties zag. "Ik heb daar toch wat opmerkingen over gekregen via sociale media", vertelde ze al in Het Nieuwsblad.

Voor het grote publiek was het beeld nieuw, maar de volgers van het vrouwenwielrennen kennen Le Court al langer.

De kampioene van Mauritius scoorde vorig seizoen - nadat ze de hoop in een profcontract bijna verloren was - op haar 27e haar eerste profcontract bij AG Insurance Soudal. Dit seizoen is ze bezig aan een stormachtige ontbolstering.



Ze viel in Milaan-Sanremo al op met een versnelling op de Poggio en werd er vijfde. Een kunstje dat ze zondag herhaalde. Dat ze zo in the picture rijdt, is ondanks de regenboogpuristen, dus vooral een goed teken.



En de Mauritiaanse - die een symbool is geworden van het globaliserende wielrennen - is niet meteen van plan om van tenue te wisselen.



"Het is belangrijk voor mij, om mijn vlag en land te vertegenwoordigen in Europa", liet ze optekenen in een interview.

"We zijn een superklein land. Zelfs vandaag ontmoet ik nog mensen die vragen: ‘O, waar ligt Mauritius?’ Niemand weet echt waar het is. Zelfs op een kaart moet je flink inzoomen. Daar wil ik verandering in brengen."

"De steun die ik van mijn land krijg, is enorm. En om hen trots te maken en die vlag te tonen in de WorldTour, op het wereldtoneel, is voor mij echt van grote waarde."