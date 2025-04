"We moeten onszelf zien als een groot voetballand": bondscoach pompt Red Flames moed in voor interlands tegen Engeland

di 1 april 2025 14:00

De Red Flames maken zich op voor een dubbele confrontatie met vicewereldkampioen Engeland in de Nations League. Elisabet Gunnarsdottir debuteerde als bondscoach van België met twee nederlagen, maar dat heeft haar vertrouwen niet aangetast. "We moeten geloven in onze capaciteiten", onderstreept ze.

Na nipte nederlagen tegen Portugal (0-1) en wereldkampioen Spanje (3-2) weten de Red Flames wat hen vrijdag en volgende week dinsdag te doen staat tegen Engeland: stunten. "Wat we nodig hebben, is een goede prestatie", reageert bondscoach Elisabet Gunnarsdottir. "We mogen niet op voorhand denken dat we moeten winnen, al willen we dat uiteraard wel graag." "Maar als je jezelf de druk van die winst oplegt, leg je een onnodige last op je schouders. Dat werkt alleen maar tegen jou", stelt de T1 van de nationale vrouwen.

Doelvrouw Nicky Evrard warmt zich op voor de Nations League-wedstrijden tegen Engeland.

"Ook geschiedenis schrijven met de vrouwen"

In de openingsmatch van de campagne, tegen wereldkampioen Spanje, stonden de Flames 0-2 voor tot een kwartier voor het einde. Ze verloren nog met 3-2. Zoiets mag niet meer gebeuren, weet ook Hannah Eurlings. "Als je in die positie komt, moet je het afmaken", beseft de international. "Die wedstrijd tegen Spanje is een goede les geweest voor ons." Volgens de bondscoach moet het zelfvertrouwen van de speelsters omhoog. "Stel dat we ons vooraf hadden afgevraagd of we een kwartier voor affluiten zouden leiden met 0-2. Ik ben niet zeker dat er velen "ja" gezegd zouden hebben. En dat is het probleem", merkt Gunnarsdottir op. "We moeten geloven in onze capaciteiten", onderstreept ze. "Als België moeten we onszelf zien als een groot voetballand." "De mannen hebben geschiedenis geschreven, waarom zouden we dat ook niet doen met de nationale vrouwen?" Vrijdag voetballen de Red Flames in Bristol, de terugmatch volgende week dinsdag vindt in Leuven plaats.