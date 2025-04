Wordt De Bruyne ploegmaat van Messi? Miami zet KDB op befaamde "discovery list" (al is er ferm financieel vraagstuk)

Verschillende media uit de Verenigde Staten komen naar buiten met het nieuws dat de ploeg van David Beckham zijn oog heeft laten vallen op onze landgenoot. Een grote verrassing is dat niet na de afscheidsvideo van De Bruyne bij Manchester City. De American Dream leeft ook al langer in het hoofd van onze landgenoot. De voorbije maanden vonden er al onderhandelingen plaats tussen De Bruyne en minstens één team in de MLS. Zo onthulde de sportief directeur van San Diego vorige week dat er al gesprekken plaatsvonden, maar dat het niet tot een akkoord kwam. "Zijn salaris past momenteel niet ons budget", klonk het. Maar er is dus een nieuwe kaper op de kust met Inter Miami, de ploeg die draait rond Lionel Messi.

Toch is er financieel nog een ferm vraagstuk.

De MLS is onderhevig aan allerlei regulerende mechanismen, een daarvan is een salarisplafond. Elke club mag slechts drie spelers aanduiden die de magische grens mogen overschrijden.

En daar knelt het schoentje voorlopig nog voor een overstap naar Miami: niet alleen Messi, maar ook zijn compagnons de route Sergio Busquets en Jordi Alba zijn al ingeschreven als 'designated players'.

Dat wil zeggen dat De Bruyne ferm zou moeten inboeten. Onze landgenoot geniet momenteel van een monstercontract in Manchester van bijna 28 miljoen euro per jaar. The Athletic berekende dat onze landgenoot in dit geval niet meer dan 800.000 euro per jaar zou verdienen - wat dertig keer minder is dan zijn huidig salaris.



Een onoverkomelijk obstakel? Het zou niet de eerste passeerbeweging van Beckham zijn.