Tessa Wullaert vertrekt bij Fortuna Sittard: "Terugkeer naar België ligt niet op tafel"

"Het gaat allemaal heel snel. Onze vorige campagne is pas afgesloten en we beginnen al aan een nieuwe", vertelt de kapitein van de nationale ploeg. "Ik ben benieuwd naar de reactie van de groep. Ik hoop dat we geleerd hebben uit de wedstrijden tegen Hongarije en dan vooral van de snelle tegengoals."

"We hebben tegen Spanje niets te verliezen. We spelen tegen de beste speelsters ter wereld en dat is een mooie uitdaging. Dat heb ik zo gezegd tegen de groep. Er mag wel spanning zijn, maar die mag niet omslaan in stress."

"Het wordt een andere match dan tegen Engeland en Nederland", weet Tessa Wullaert. Spanje is tactisch sterk en zoekt de voetballende oplossing. Maar net als tegen Engeland en Nederland zullen we weinig kansen krijgen. De kansen die we krijgen, moeten we afmaken. Voor de rest moeten we verdedigen. We moeten ook in onszelf geloven, al is geloof alleen niet genoeg. We moeten individueel en als team 100 procent zijn."

Het zal ook zonder Ives Serneels op de bank moeten gebeuren. "Voor ons verandert het niet veel. We missen hem wel maar we gaan het niet in ons hoofd steken. We kennen Kris Van Der Haegen al heel lang en de werkwijze blijft hetzelfde."

En het doel in deze poule? "Op basis van de FIFA-ranking worden we derde. Maar dat is niet onze ambitie. We gaan voor top 2."