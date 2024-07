Ondanks verlies tegen Spanje halen Flames opgelucht adem: geen degradatie in Nations League, wel play-offs voor EK

Voor het Europees kampioenschap maakte de wedstrijd van de Red Flames in Spanje niets meer uit. Ze moesten sowieso play-offs spelen om zich alsnog te kwalificeren voor het EK.



Maar de wedstrijd was wel van belang voor de Nations League. Als ze even goed of beter deden dan Tsjechië tegen Denemarken, bleven de Flames in de A-divisie.



En dankzij Denemarken is dat ook gelukt. De Deense vrouwen wonnen van Tsjechië met 2-0. Dat was ook de uitslag in Spanje. De Spaanse vrouwen hadden heel de wedstrijd controle, maar konden slechts 2 keer scoren.



In de eerste helft zette Aitana Bonmati de Spaanse vrouwen op voorsprong na een knappe aanval over links. De voorzet van Olga was perfect op maat van de winnares van de Ballon d'Or, die niet meer kon missen.



In de tweede helft volgde hetzelfde spelbeeld, maar de geruststellende voorsprong van Spanje volgde pas in minuut 91. Teresa zag dat Lichtfus wat ver uit haar doel stond en schoot van net buiten de middencirkel de 2-0 binnen.



Voor de Flames was het een wedstrijd om snel te vergeten. Het verdedigende blok stond wel goed, maar aanvallend werd er zo goed als niets gecreëerd. Enkel Tysiak was op corner dichtbij een doelpunt voor de rust.



Maar dankzij de Deense vrouwen kunnen ze de EK-campagne dus wel met een goed gevoel afsluiten. Nu moeten ze vol focussen op de play-offs voor het EK.